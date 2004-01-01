Уткин – о лидерстве четырех команд в РПЛ: «В таблице не учтены победы «Зенита» над «Сочи» и «Оренбургом» во втором круге»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин, комментируя лидерство сразу четырех команд в турнирной таблице РПЛ, поиронизировал касательного того, что «Зениту» можно уже начислять еще шесть очков.

«В турнирной таблице не учтены победы «Зенита» во втором круге над «Сочи» и «Оренбургом», – написал Уткин в своем телеграм-канале.