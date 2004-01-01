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    Уткин – о лидерстве четырех команд в РПЛ: «В таблице не учтены победы «Зенита» над «Сочи» и «Оренбургом» во втором круге»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин, комментируя лидерство сразу четырех команд в турнирной таблице РПЛ, поиронизировал касательного того, что «Зениту» можно уже начислять еще шесть очков.

    «В турнирной таблице не учтены победы «Зенита» во втором круге над «Сочи» и «Оренбургом», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • По итогам 12 туров в РПЛ лидируют «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и «Ростов».
    • В активе всех четырех команд по 26 очков.
    • По дополнительным показателям первое место в таблице занимает «Локомотив».

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3487

      порт 47 секунд назад

      О, у васи опять понос.

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