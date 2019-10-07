Дешам: «Скорее всего, Льорис выбыл до конца года»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал предположительные сроки восстановления вратаря национальной команды Уго Льориса.

Футболист травмировался во время матча 8-го тура АПЛ «Брайтон» – «Тоттенхэм» (3:0).

У голкипера диагностировали вывих локтевого сустава.

В заявке сборной его заменил Майк Мэйньян из «Лилля».

«Трудно сказать точно, как долго Уго будет восстанавливаться. Он точно не поможет нам ни в этом, ни в следующем раунде квалификации Евро-2020. Скорее всего, он выбыл до конца 2019 года», – сказал Дешам.

Что за кошмарная неделя у Льориса – смешной гол в АПЛ, 2:7, опять ошибка, еще и травма