Ещенко – журналисту: «Вы не видели, что я подходил к фанатам? Значит, надо очки вам купить»

Конечно сезон уже провален.Почти половина сезона прошла,но руки опускать не гоже.Нужен тренер не слушающий верх руководства как и кем играть.Каждый год менять тренера это уже перебор.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил журналисту, который сказал, что игрок не подходил к трибуне с болельщиками команды после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 12-го тура РПЛ.
— Много молодых, много новых футболистов. Психологическое давление: что не выигрываем, что смена тренера идет, болельщики то поддерживают, то не поддерживают. Поэтому, конечно, будут падения и проблемы.
— Вы говорите про поддержку болельщиков, но когда команда пошла аплодировать болельщикам, вы развернулись и пошли к подтрибунным помещениям.
— Кто? Я?
— Да.
— А до этого вы видели, что я подходил? Значит, надо очки вам купить, – сказал Ещенко.
- «Спартак» потерпел пятое поражение в чемпионате подряд, проиграв «Краснодару».
- После 12 туров «Спартак» остается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.