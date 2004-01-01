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    Ещенко – журналисту: «Вы не видели, что я подходил к фанатам? Значит, надо очки вам купить»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил журналисту, который сказал, что игрок не подходил к трибуне с болельщиками команды после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 12-го тура РПЛ.

    — Много молодых, много новых футболистов. Психологическое давление: что не выигрываем, что смена тренера идет, болельщики то поддерживают, то не поддерживают. Поэтому, конечно, будут падения и проблемы.

    — Вы говорите про поддержку болельщиков, но когда команда пошла аплодировать болельщикам, вы развернулись и пошли к подтрибунным помещениям.

    — Кто? Я?

    — Да.

    — А до этого вы видели, что я подходил? Значит, надо очки вам купить, – сказал Ещенко.

    • «Спартак» потерпел пятое поражение в чемпионате подряд, проиграв «Краснодару».
    • После 12 туров «Спартак» остается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +108

      Димон9 2 минуты назад

      Конечно сезон уже провален.Почти половина сезона прошла,но руки опускать не гоже.Нужен тренер не слушающий верх руководства как и кем играть.Каждый год менять тренера это уже перебор.

      0
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      Рейтинг: +20876

      gol_kak_sokol 8 минут назад

      Нечего на Еща наезжать, он полностью отдается игре ( в отличии от некоторых молодых), но годы берут свое, пора на покой.

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      Рейтинг: +1094

      rash1959 53 минуты назад

      Алё, Спартак!
      Уж полдень на дворе,
      А тренера всё нет...

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      Рейтинг: +1549

      Борат 1 час назад

      ещенко легенда спартака

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2015

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Хотя бы не посоветовал играть в мини-футбол, как некоторые.

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