Ещенко – журналисту: «Вы не видели, что я подходил к фанатам? Значит, надо очки вам купить»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил журналисту, который сказал, что игрок не подходил к трибуне с болельщиками команды после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 12-го тура РПЛ.

— Много молодых, много новых футболистов. Психологическое давление: что не выигрываем, что смена тренера идет, болельщики то поддерживают, то не поддерживают. Поэтому, конечно, будут падения и проблемы.

— Вы говорите про поддержку болельщиков, но когда команда пошла аплодировать болельщикам, вы развернулись и пошли к подтрибунным помещениям.

— Кто? Я?

— Да.

— А до этого вы видели, что я подходил? Значит, надо очки вам купить, – сказал Ещенко.