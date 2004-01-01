РПЛ. «Спартак» потерпел пятое поражение в чемпионате подряд, проиграв «Краснодару»

«Краснодар» одержал победу над «Спартаком» в центральном матче 12-го тура РПЛ.

В составе хозяев результативными ударами отметились нападающий Маркус Берг и защитник Сергей Петров. У «Спартака» отличился форвард Джордан Ларссон.

После 12 туров «Спартак» остается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Краснодар» занимает третью строчку – 26 баллов. Столько же очков у «Ростова», «Локомотива» и «Зенита».

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Берг, 3; 2:0 – Петров, 20; 2:1 – Ларссон, 45.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес, Камболов (Кайо, 46), Ольссон, Стоцкий (Скопинцев, 71), Сулейманов, Ари, Берг (Уткин, 82).

«Спартак»: Ребров, Рассказов, Кутепов, Джикия, Ещенко, Ананидзе (Тиль, 69), Умяров, Краль, Мельгарехо, Мирзов, Ларссон (Понсе, 81).

Предупреждения: Ольссон, 64; Рамирес, 68; Кайо, 70; Ари, 85 – Мирзов, 33.

Удаления: Кайо, 89 – Джикия, 90.

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