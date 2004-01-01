РПЛ. «Спартак» потерпел пятое поражение в чемпионате подряд, проиграв «Краснодару»

Могу поздравить всех троллей с очередной возможностью поупражняться в острословии. Для всех нормальных болельщиков скажу, что этого и следовало ожидать. Нельзя было отпускать Конона до паузы на игры сборной. Расставаться надо было намного раньше, но не сейчас. Сейчас приходится в авральном режиме искать тренера, причём пока слышно только о бывшем тренере "Шальке", что наводит меня на мысль о том, что совсем скоро будем требовать отставки Цорна. Пусть разделит ответственность за провал Спартака. Трансферы Цорна - большой вопрос. И хотя и Промес и Зе заиграли не сразу, но они изначально были сильнее конкурентов на своих позициях. Чем Ларссон сильнее Ломовицкого или Игнатова? А Крал? Это что, опорный полузащитник? Или получилось как с Рошей? Ехали за одним, а привезли другого? Сегодня сыграл, скажем так, не основной состав Спартака и получилось так, как получилось, но, будет пауза на игры сборных, появится новый тренер и будет совсем другой Спартак. Надеюсь лучше, чем сейчас.
«Краснодар» одержал победу над «Спартаком» в центральном матче 12-го тура РПЛ.
В составе хозяев результативными ударами отметились нападающий Маркус Берг и защитник Сергей Петров. У «Спартака» отличился форвард Джордан Ларссон.
После 12 туров «Спартак» остается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Краснодар» занимает третью строчку – 26 баллов. Столько же очков у «Ростова», «Локомотива» и «Зенита».
Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур
Краснодар – Спартак (Москва) – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Берг, 3; 2:0 – Петров, 20; 2:1 – Ларссон, 45.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес, Камболов (Кайо, 46), Ольссон, Стоцкий (Скопинцев, 71), Сулейманов, Ари, Берг (Уткин, 82).
«Спартак»: Ребров, Рассказов, Кутепов, Джикия, Ещенко, Ананидзе (Тиль, 69), Умяров, Краль, Мельгарехо, Мирзов, Ларссон (Понсе, 81).
Предупреждения: Ольссон, 64; Рамирес, 68; Кайо, 70; Ари, 85 – Мирзов, 33.
Удаления: Кайо, 89 – Джикия, 90.