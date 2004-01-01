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    РПЛ. «Спартак» потерпел пятое поражение в чемпионате подряд, проиграв «Краснодару»

    «Краснодар» одержал победу над «Спартаком» в центральном матче 12-го тура РПЛ.

    В составе хозяев результативными ударами отметились нападающий Маркус Берг и защитник Сергей Петров. У «Спартака» отличился форвард Джордан Ларссон.

    После 12 туров «Спартак» остается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Краснодар» занимает третью строчку – 26 баллов. Столько же очков у «Ростова», «Локомотива» и «Зенита».

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    Краснодар – Спартак (Москва) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Берг, 3; 2:0 – Петров, 20; 2:1 – Ларссон, 45.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес, Камболов (Кайо, 46), Ольссон, Стоцкий (Скопинцев, 71), Сулейманов, Ари, Берг (Уткин, 82).

    «Спартак»: Ребров, Рассказов, Кутепов, Джикия, Ещенко, Ананидзе (Тиль, 69), Умяров, Краль, Мельгарехо, Мирзов, Ларссон (Понсе, 81).

    Предупреждения: Ольссон, 64; Рамирес, 68; Кайо, 70; Ари, 85 – Мирзов, 33.

    Удаления: Кайо, 89 – Джикия, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии167
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      Рейтинг: +2753

      мы_не_рабы 52 секунды назад

      Могу поздравить всех троллей с очередной возможностью поупражняться в острословии. Для всех нормальных болельщиков скажу, что этого и следовало ожидать. Нельзя было отпускать Конона до паузы на игры сборной. Расставаться надо было намного раньше, но не сейчас. Сейчас приходится в авральном режиме искать тренера, причём пока слышно только о бывшем тренере "Шальке", что наводит меня на мысль о том, что совсем скоро будем требовать отставки Цорна. Пусть разделит ответственность за провал Спартака. Трансферы Цорна - большой вопрос. И хотя и Промес и Зе заиграли не сразу, но они изначально были сильнее конкурентов на своих позициях. Чем Ларссон сильнее Ломовицкого или Игнатова? А Крал? Это что, опорный полузащитник? Или получилось как с Рошей? Ехали за одним, а привезли другого? Сегодня сыграл, скажем так, не основной состав Спартака и получилось так, как получилось, но, будет пауза на игры сборных, появится новый тренер и будет совсем другой Спартак. Надеюсь лучше, чем сейчас.

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      Рейтинг: +1258

      МЯСО87 1 минуту назад

      В следующем туре мы можем опуститься в зону вылета, спасибо тебе федун за то что уволил Массимо, год прошел а стало только хуже... гори в аду *****

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      Рейтинг: +373

      Kokmarov 7 минут назад

      Во втором тайме они по ходу вообще не хотели забивать друг другу, дурака валяли пинались, карточки получали, Шапи с ума сошел - пас дал не пойми куда, Уткин аж крякнул наверно. Что там Ари с Жано улыбались, да обнимались - видать на 2-1 поставили...

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      Рейтинг: +440

      СЕВАСТОПОЛЬ 18 минут назад

      Игра конечно была сумбурная , но судья это точно ***** играл на быков .Вар смотреть не стал .во всех матчах игру рукой несколько раз смотрят.Очевидный фол на Мельгарехе не увидел.Короче судил против Спартака. Такого судью надо удалять пускай пердив судит.

      1
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      Рейтинг: +151

      alarm 21 минуту назад

      спартаг - флагман российского позора! (и это радует)

      1
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      Рейтинг: +971

      Муруал 22 минуты назад

      Пора Спартаку очиститься ФНЛ. Искупить грехи.

      3
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      Рейтинг: +3070

      TOL47 24 минуты назад

      Краснодар с победой!

      5
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      Рейтинг: +274

      Gazelvagen877 25 минут назад

      Федуууууууууун, отзовись. Предстань перед нами мразь

      0
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      Рейтинг: +151

      alarm > Gazelvagen877 20 минут назад

      у меня, как стороннего наблюдателя, возник логичный вопрос к вашему братству хряков: а при чём здесь ФЕДУН? не он ли грохнул кругленькую сумму летом на трансферы, удовлетворив все ваши запросы с лихвой? чемпиона мира вам привёз, кралей, тилей и прочих ларсенов. не умеешь ты широко мыслить, для тебя вся проблема в федуне - а он-то и не при делах) просто спартак изначально был дном - им и продолжает оставаться)

      4
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      Рейтинг: +102

      Dizgen > alarm 16 минут назад

      Дном был ваш недоклуб без газпрома

      1
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      Рейтинг: +151

      alarm > Dizgen 13 минут назад

      всё хрюкнул, или ещё есть, что провизжать?)

      0
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      Рейтинг: +102

      Dizgen > alarm 12 минут назад

      хрюкаешь только ты быдлан

      0
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      Рейтинг: +151

      alarm > Dizgen 7 минут назад

      то есть, ты не отрицаешь, что визжишь?)

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      Рейтинг: +102

      Dizgen > alarm 1 минуту назад

      Тупой бот заткнись уже

      0
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      Рейтинг: +573

      Сенситив 27 минут назад

      быки со свинками бодались, прям ништяк,
      быки свинюшек затоптали, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +421

      afw13 28 минут назад

      матч получился напряженный, нервный, было видно что Краснодару не хватает свежести, а Спартаку игровой мысли в атаке, тем не менее обе команды бились на поле, за это респект. болел Быков с победой, Спартачи не унываем - во втором круге выиграем.

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