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Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Материалы

Краснодар - Спартак

06.10.2019, Воскресенье, 19:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 12 тур Краснодар - Спартак
Кубок «Париматч» Премьер 2019
3 тур
4 июля, четверг 19:00 Спартак 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
3 марта, воскресенье 19:00 Спартак 1:1 Краснодар
4 тур
18 августа, суббота 19:00 Краснодар 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
17 тур
18 ноября, суббота 16:30 Краснодар 1:4 Спартак
3 тур
31 июля, понедельник 19:30 Спартак 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
5 марта, воскресенье 16:30 Краснодар 2:2 Спартак
4 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Спартак 2:0 Краснодар
Товарищеские матчи 2016

8 февраля, понедельник 18:30 Краснодар 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
22 ноября, воскресенье 19:30 Спартак 3:2 Краснодар
2 тур
26 июля, воскресенье 20:00 Краснодар 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
8 марта, воскресенье 13:30 Спартак 1:3 Краснодар
3 тур
14 августа, четверг 21:00 Краснодар 4:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
22 марта, суббота 19:00 Краснодар 4:0 Спартак
10 тур
25 сентября, среда 18:15 Спартак 3:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
18 мая, суббота 19:30 Краснодар 0:1 Спартак
15 тур
11 ноября, воскресенье 20:15 Спартак 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 14:00 Краснодар 2:4 Спартак
10 тур
21 мая, суббота 18:30 Спартак 4:0 Краснодар
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 19:30 Спартак 2:1 Краснодар
Россия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
15 июля, среда 20:00 Краснодар 1:2 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +659

    Сергей Александрович 6 октября 2019, 21:00

    Без Кононова Спартак поинтереснее играете, но Джикия в концовке все испортил своими выкрутасами

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr 6 октября 2019, 20:57

    Очередной проигрыш мясных и это уже система. Жаль..............

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    Рейтинг: +3558

    aaaaahhhh 6 октября 2019, 20:56

    ну и какой же Джикия капитан - барышня слабонервная.- разогнать всех нахрен.

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 6 октября 2019, 20:54

    И пешком уходит!! Беги цука!!

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    Рейтинг: +415

    uS_Number oNe 6 октября 2019, 20:54

    Номинант в Джентльмен года удалился ))))

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 6 октября 2019, 20:49

    После этого поражения в этом сезоне еврокубков спартаку не видать, смотрю футбол в 3D, а как будто в 5D .овном в душу летит

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    Рейтинг: +415

    uS_Number oNe 6 октября 2019, 20:49

    Судья Алёёёёёёё, чё творишь?....

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    Рейтинг: +80

    Питерский мент 6 октября 2019, 20:46

    мясокомбинат продолжает движение в сторону пердива

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    Рейтинг: +772

    FCTB > Фанат Рубина 6 октября 2019, 20:49

    А Рубин нет?))Ты уверен, что Рубин обыграет Спартак?

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    Рейтинг: +772

    FCTB > Фанат Рубина 6 октября 2019, 21:01

    Может быть все, Любая команда может выиграть. Но игрок который восстановился может как пользу принести так и вред. Победит сильнейший)

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr 6 октября 2019, 20:46

    Такое ощущение, что игроки Краснодара не видят поля и не въезжают в ситуацию.

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 6 октября 2019, 20:17

    я за спартак, но берг запарывает моменты

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