Краснодар - Спартак

Без Кононова Спартак поинтереснее играете, но Джикия в концовке все испортил своими выкрутасами
|3 тур
|4 июля, четверг
|19:00
|Спартак
|1:2
|Краснодар
|18 тур
|3 марта, воскресенье
|19:00
|Спартак
|1:1
|Краснодар
|4 тур
|18 августа, суббота
|19:00
|Краснодар
|0:1
|Спартак
|17 тур
|18 ноября, суббота
|16:30
|Краснодар
|1:4
|Спартак
|3 тур
|31 июля, понедельник
|19:30
|Спартак
|2:0
|Краснодар
|18 тур
|5 марта, воскресенье
|16:30
|Краснодар
|2:2
|Спартак
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Спартак
|2:0
|Краснодар
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|19:30
|Спартак
|3:2
|Краснодар
|2 тур
|26 июля, воскресенье
|20:00
|Краснодар
|0:1
|Спартак
|18 тур
|8 марта, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:3
|Краснодар
|3 тур
|14 августа, четверг
|21:00
|Краснодар
|4:0
|Спартак
|22 тур
|22 марта, суббота
|19:00
|Краснодар
|4:0
|Спартак
|10 тур
|25 сентября, среда
|18:15
|Спартак
|3:2
|Краснодар
|29 тур
|18 мая, суббота
|19:30
|Краснодар
|0:1
|Спартак
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:15
|Спартак
|2:0
|Краснодар
|25 тур
|25 сентября, воскресенье
|14:00
|Краснодар
|2:4
|Спартак
|10 тур
|21 мая, суббота
|18:30
|Спартак
|4:0
|Краснодар
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Без Кононова Спартак поинтереснее играете, но Джикия в концовке все испортил своими выкрутасами
И пешком уходит!! Беги цука!!
Номинант в Джентльмен года удалился ))))
После этого поражения в этом сезоне еврокубков спартаку не видать, смотрю футбол в 3D, а как будто в 5D .овном в душу летит
Судья Алёёёёёёё, чё творишь?....
мясокомбинат продолжает движение в сторону пердива
А Рубин нет?))Ты уверен, что Рубин обыграет Спартак?
Может быть все, Любая команда может выиграть. Но игрок который восстановился может как пользу принести так и вред. Победит сильнейший)
я за спартак, но берг запарывает моменты