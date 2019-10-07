Луческу может возглавить «Динамо»

Аркадий Запорожану, агент румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что 74-летний специалист ведет переговоры с московским «Динамо».

«У нас был контакт с руководителями «Динамо», но пока не более того, контракт еще не предлагали. Луческу планирует приезд в Москву, но пока не могу ответить, когда.

Какие шансы, что он возглавит «Динамо»? Этот вопрос лучше задать руководителям клуба. Но я вижу, что этот вариант реален. Мне бы хотелось, чтобы он возглавил команду. Пока не могу сказать, когда вся ситуация разрешится», – сказал агент.