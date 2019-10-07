Луческу может возглавить «Динамо»

Бредово как то. Старика совсем уж древний чтобы с помоцкой за выживание бороться
Аркадий Запорожану, агент румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что 74-летний специалист ведет переговоры с московским «Динамо».
«У нас был контакт с руководителями «Динамо», но пока не более того, контракт еще не предлагали. Луческу планирует приезд в Москву, но пока не могу ответить, когда.
Какие шансы, что он возглавит «Динамо»? Этот вопрос лучше задать руководителям клуба. Но я вижу, что этот вариант реален. Мне бы хотелось, чтобы он возглавил команду. Пока не могу сказать, когда вся ситуация разрешится», – сказал агент.
- В субботу пост главного тренера «Динамо» покинул Дмитрий Хохлов.
- По итогам 12 туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своeм активе 10 очков.
- Луческу уже работал в России – в сезоне-2016/17 он возглавлял «Зенит».