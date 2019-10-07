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    Луческу может возглавить «Динамо»

    Аркадий Запорожану, агент румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что 74-летний специалист ведет переговоры с московским «Динамо».

    «У нас был контакт с руководителями «Динамо», но пока не более того, контракт еще не предлагали. Луческу планирует приезд в Москву, но пока не могу ответить, когда.

    Какие шансы, что он возглавит «Динамо»? Этот вопрос лучше задать руководителям клуба. Но я вижу, что этот вариант реален. Мне бы хотелось, чтобы он возглавил команду. Пока не могу сказать, когда вся ситуация разрешится», – сказал агент.

    • В субботу пост главного тренера «Динамо» покинул Дмитрий Хохлов.
    • По итогам 12 туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своeм активе 10 очков.
    • Луческу уже работал в России – в сезоне-2016/17 он возглавлял «Зенит».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1547

      Фан666 34 секунды назад

      Бредово как то. Старика совсем уж древний чтобы с помоцкой за выживание бороться

      0
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      Рейтинг: +3508

      порт 2 минуты назад

      Фигня какая та, а не новость.

      0
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      Рейтинг: +5388

      Сильвербой 3 минуты назад

      Думаю что у Мирчи может получиться в Динамо, тут не такое давление и ответственность за сиюминутный результат, какие были в Зените!!! Здесь ему не нужно будет ныть, а спокойно строить команду! Динамо сделает правильный выбор, если подпишет его!!!

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      Рейтинг: +283

      ТОПТЫГИН 7 минут назад

      Не самый хреновенький вариант, считаю интереснее его многих других водителей автобусов..... А ещё с его приходом ждите моментально го усиления в лице Эрнани)))

      0
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      Рейтинг: +678

      Красный май 7 минут назад

      Как же он будет тренировать в Москве? Ведь именно здесь тех самых "московских судей" самая высокая концентрация.

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      Рейтинг: +453

      qawzsexdr 9 минут назад

      Нытик возвращается? Будет теперь на пару с Семиным жаловаться, что только они в "обеденное" время играть, при том что по 2 игры на неделе

      0
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      Рейтинг: +143

      АКМ-74У 10 минут назад

      Тогда готовьте бабки на новые трансферы, иначе будет плакать.

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      Рейтинг: +9854

      vladimir-7 18 минут назад

      Этого не может быть, потому, что не может быть.

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