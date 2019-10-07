Скопинцев выбыл на неопределенный срок. Его травмировал Джикия

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев травмировался в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

22-летний футболист получил повреждение на 93-й минуте игры в результате фола капитана столичной команды Георгия Джикии.

«Скопинцев отправился в Германию, где медики должны диагностировать степень его повреждения и принять решение о необходимости оперативного вмешательства», – говорится в сообщении южан в твиттере.

В текущем сезоне Скопинцев сыграл пять матчей в составе «Краснодара» и забил один гол.

Джикия за нарушение правил получил желтую карточку, а затем был удален за эмоциональную реакцию.