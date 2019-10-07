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    Скопинцев выбыл на неопределенный срок. Его травмировал Джикия

    Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев травмировался в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

    22-летний футболист получил повреждение на 93-й минуте игры в результате фола капитана столичной команды Георгия Джикии.

    «Скопинцев отправился в Германию, где медики должны диагностировать степень его повреждения и принять решение о необходимости оперативного вмешательства», – говорится в сообщении южан в твиттере.

    • В текущем сезоне Скопинцев сыграл пять матчей в составе «Краснодара» и забил один гол.
    • Джикия за нарушение правил получил желтую карточку, а затем был удален за эмоциональную реакцию.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9837

      vladimir-7 29 секунд назад

      Можно играть жестко, но не грубо и тем более без травм игроков.

      0
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      Рейтинг: +105

      MaxKlim 3 минуты назад

      Джикия в очередной раз доказал что он е б л ан! Что на Оздоева незаслуженно попер,что здесь! Ублюдок недоделанный

      0
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      Рейтинг: +975

      PUZIAKA 6 минут назад

      Интересно, чего хотел Джикия от того, кого только что грубо сбил? Кинулся прям как Кокорин на Пака.

      -1
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      Рейтинг: +1484

      Фанат Рубина 11 минут назад

      пид***....

      -1
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      Рейтинг: +9837

      vladimir-7 27 минут назад

      Давно предупреждал все команды-опасайтесь Джикия и Жиго, это два
      костолома.

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      Рейтинг: +690

      ZAITZEFF2011 > vladimir-7 18 минут назад

      Очень обидно, что из-за таких горе футболистов страдают другие игроки.

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      Рейтинг: +81

      vmonomah17 > vladimir-7 10 минут назад

      Просто нужно хотя бы по 5 матчей дисквалификации давать и штрафовать по 50% от месячного заработка

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