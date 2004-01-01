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    «Зенит» мог приобрести Ляказетта вместо Малкома

    Агент Дмитрий Чельцов заявил, что в летнее трансферное окно предлагал «Зениту» форварда «Арсенала» Александра Ляказетта, однако в питерском клубе ответили отказом.

    «Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта ответил: «Ты смеешься? У него выкуп 68 миллионов евро. Согласен это много, но можно торговаться. Скорее всего, миллионов на 50-55 договорились бы. Зарплата у него 15 миллионов грязными. Минус налоги, получается 7-8 миллионов.

    Через несколько дней после отказа, «Зенит» купил Малкома за 50 миллионов с зарплатой 7-8 миллионов в год. Плюс-минус как могло быть у Лаказетта. Не знаю, кто сильнее: один крайний полузащитник, другой нападающий. Малком моложе, но Лаказетт – легенда «Лиона» и игрок основы «Арсенала», а не запасной в «Барселоне», который сидел под Месси», – сказал Чельцов в интервью «Бизнес Online».

    Издание отмечает, что сам Ляказетт был готов переехать в Россию.

    • 22-летний Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе за 40 миллионов евро. Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
    • Стоимость 28-летнего Ляказетта оценивается в 70 миллионов евро.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4586

      _Marqella_ 19 минут назад

      ГлупостьЮ это попахивает....кто это Лякоззет, очередной кусок какащки??

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      Рейтинг: +4586

      _Marqella_ > _Marqella_ 14 минут назад

      Стыдно как то за нащшу толлерантность.........

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      Рейтинг: +1095

      altezzik > _Marqella_ 3 минуты назад

      При чем тут толерантность?

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