«Зенит» мог приобрести Ляказетта вместо Малкома

Агент Дмитрий Чельцов заявил, что в летнее трансферное окно предлагал «Зениту» форварда «Арсенала» Александра Ляказетта, однако в питерском клубе ответили отказом.

«Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта ответил: «Ты смеешься? У него выкуп 68 миллионов евро. Согласен это много, но можно торговаться. Скорее всего, миллионов на 50-55 договорились бы. Зарплата у него 15 миллионов грязными. Минус налоги, получается 7-8 миллионов.

Через несколько дней после отказа, «Зенит» купил Малкома за 50 миллионов с зарплатой 7-8 миллионов в год. Плюс-минус как могло быть у Лаказетта. Не знаю, кто сильнее: один крайний полузащитник, другой нападающий. Малком моложе, но Лаказетт – легенда «Лиона» и игрок основы «Арсенала», а не запасной в «Барселоне», который сидел под Месси», – сказал Чельцов в интервью «Бизнес Online».

Издание отмечает, что сам Ляказетт был готов переехать в Россию.