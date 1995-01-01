Салах избежал тяжелой травмы, но может пропустить матч с «МЮ»

Стала известна степень серьезности травмы нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Египтянин получил повреждение в матче 8-го тура АПЛ с «Лестером» (2:1).

Как сообщает журналист Джеймс Пирс, специализирующийся на новостях по мерсисайдскому клубу, форвард избежал серьезной травмы. На этой неделе он пройдет курс лечения.

Участие Салаха в игре с «Манчестер Юнайтед» под вопросом.