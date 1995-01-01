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    Салах избежал тяжелой травмы, но может пропустить матч с «МЮ»

    Стала известна степень серьезности травмы нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Египтянин получил повреждение в матче 8-го тура АПЛ с «Лестером» (2:1).

    Как сообщает журналист Джеймс Пирс, специализирующийся на новостях по мерсисайдскому клубу, форвард избежал серьезной травмы. На этой неделе он пройдет курс лечения.

    Участие Салаха в игре с «Манчестер Юнайтед» под вопросом.

    • В этом розыгрыше АПЛ Салах забил четыре гола и сделал три ассиста в восьми матчах.
    • Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» пройдет 20 октября.

    Источник: Твиттер журналиста Джеймса Пирса

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