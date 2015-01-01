Платини может баллотироваться на пост президента Федерации футбола Франции

Бывший президент УЕФА Мишель Платини может вернуться в футбол. У француза есть намерения баллотироваться на пост президента Федерации футбола Франции (FFF). Выборы пройдут в следующем году.

Ранее Платини говорил, что «обязательно» вернется в футбол. Бывший игрок считает себя жертвой заговора.