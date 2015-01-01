Платини может баллотироваться на пост президента Федерации футбола Франции

Бывший президент УЕФА Мишель Платини может вернуться в футбол. У француза есть намерения баллотироваться на пост президента Федерации футбола Франции (FFF). Выборы пройдут в следующем году.
Ранее Платини говорил, что «обязательно» вернется в футбол. Бывший игрок считает себя жертвой заговора.
- В октябре 2015 года Мишель Платини был отстранен от должности президента УЕФА из-за обвинений в коррупции во время выборов хозяина ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
- 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней, а затем выдала запрет на футбольную деятельность на восемь лет. Позже срок был сокращен.
- 7 октября 2019 года срок действия дисквалификации Платини подойдет к концу.