Платини: «Я обязательно вернусь в футбол. Я – жертва заговора»

В октябре 2015 года Мишель Платини был отстранен от должности президента УЕФА, а впоследствии дисквалифицирован на четыре года. Француз уверяет, что обязательно вернется в футбол.

«Я обязательно вернусь в футбол. Я – жертва заговора, который организовали люди из ФИФА и швейцарской прокуратуры. Но я не обвиняю власти Швейцарии, не поймите меня не так. Я планирую написать книгу, в которой расскажу всю правду об этой ситуации», – заявил экс-президент УЕФА.