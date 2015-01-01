Платини: «Я обязательно вернусь в футбол. Я – жертва заговора»

В октябре 2015 года Мишель Платини был отстранен от должности президента УЕФА, а впоследствии дисквалифицирован на четыре года. Француз уверяет, что обязательно вернется в футбол.
«Я обязательно вернусь в футбол. Я – жертва заговора, который организовали люди из ФИФА и швейцарской прокуратуры. Но я не обвиняю власти Швейцарии, не поймите меня не так. Я планирую написать книгу, в которой расскажу всю правду об этой ситуации», – заявил экс-президент УЕФА.
- В октябре 2015 года Мишель Платини был отстранен от должности президента УЕФА из-за обвинений в коррупции во время выборов хозяина ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
- 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней, а затем выдала запрет на футбольную деятельность на восемь лет. Позже срок был сокращен.
- 7 октября 2019 года срок действия дисквалификации Платини подойдет к концу.