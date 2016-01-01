Главные новости дня. Санкт-Петербург примет финал ЛЧ-2020/21, Бердыев может сменить Хохлова

Бердыев может сменить Хохлова в «Динамо». В списке кандидатов есть Каррера.
Стогниенко: «Полная чушь, что в редакции Okko паника. Надеемся, что к показу АПЛ больше не будет вопросов».
Айртон стал лидером РПЛ по количеству успешных обводок.
Слуцкий: «За один день я набрал больше подписчиков, чем инстаграм «Витесса» за четыре года».
Фелиш, Санчо, Де Лигт, Кен, Лунин и Винисиус – в списке номинантов на Golden Boy-2019.
УЕФА: в 2021-м году появится третий еврокубок.
Клопп: «Кто должен возглавить «Ливерпуль» после меня? Стив Джеррард».
Официально: Санкт-Петербург примет финал ЛЧ-2020/21.
Какой тренер нужен «Барселоне»?