Главные новости дня. Санкт-Петербург примет финал ЛЧ-2020/21, Бердыев может сменить Хохлова

Бердыев может сменить Хохлова в «Динамо». В списке кандидатов есть Каррера.

Стогниенко: «Полная чушь, что в редакции Okko паника. Надеемся, что к показу АПЛ больше не будет вопросов».

Айртон стал лидером РПЛ по количеству успешных обводок.

Слуцкий: «За один день я набрал больше подписчиков, чем инстаграм «Витесса» за четыре года».

Фелиш, Санчо, Де Лигт, Кен, Лунин и Винисиус – в списке номинантов на Golden Boy-2019.

УЕФА: в 2021-м году появится третий еврокубок.

Клопп: «Кто должен возглавить «Ливерпуль» после меня? Стив Джеррард».

Официально: Санкт-Петербург примет финал ЛЧ-2020/21.

Какой тренер нужен «Барселоне»?