Фелиш, Санчо, Де Лигт, Кен, Лунин и Винисиус – в списке номинантов на Golden Boy-2019

По вкладу в игру своей команды в прошлом сезоне - санчо или де лигт. Быть может и хаверц, уж очень он хорош был
Издание Tuttosport объявило список 40-ка номинантов на награду Golden Boy.
Итальянское СМИ вручает награду лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21-го года.
В список вошли:
Бенуа Бадьяшиль («Монако»), Самуэль Чуквуэзе («Вильярреал»), Микаэль Кюизанс, Альфонсо Дэвис (оба — «Бавария»), Айотомива Шериф Деле-Баширу («Уотфорд»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Крепин Диатта («Брюгге»), Джанлуиджи Доннарумма, Рафаэль Леао (оба — «Милан»), Денис Дрэгуш («Стандард»);
Элиф Элмас («Наполи»), Флорентину Луиш («Бенфика»), Маттео Гендузи, Рейсс Нельсон (оба — «Арсенал»), Эрлинг Холанн («Зальцбург»), Кай Хаверц («Байер»), Александр Исак («Реал Сосьедад»), Жоау Фелиш, Неуэн Перес (оба – «Атлетико»), Деян Йовелич («Айнтрахт»), Бубакар Камара («Марсель»);
Мойзе Кен («Эвертон»), Джастин Клюйверт, Николо Дзаньоло (оба — «Рома»), Ибраима Конате («РБ Лейпциг»), Альбан Лафон («Нант»), Диего Лаинес Лейва («Бетис»), Ли Кан Ин («Валенсия»), Дониелл Мален (ПСВ).
Мэйсон Маунт («Челси»), Абдюлкадир Омюр («Трабзонспор»), Страхинья Павлович («Партизан»), Андрей Лунин, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (все трое — «Реал»), Джейдон Санчо («Боруссия»), Луис Синистерра («Фейеноорд»), Жан-Клер Тодибо («Барселона»), Ферран Торрес («Валенсия»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).
- В ноябре список номинантов сократится до 20-ти, а в декабре состоится вручение награды.
- Действующий обладатель – де Лигт. В статусе Golden Boy-2018 он перешел из «Аякса» в «Ювентус» за 85,5 миллионов евро.