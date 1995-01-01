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    Слуцкий: «За один день я набрал больше подписчиков, чем инстаграм «Витесса» за четыре года»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, как в голландском клубе реагируют на его инстаграм.

    «Сотрудник медиадепартамента нашего клуба сказал мне, что за один день я набрал больше подписчиков, чем инстаграм «Витесса» за все время. Он был расстроен, но я ответил, что это не моя вина. Он сказал, что они развивают инстаграм-страницу четыре года, а на меня подписалось больше людей всего за один день! Но дело в том, что Россия — большая страна.

    Моя страница — чисто для веселья. Я хочу показать, что тренеры тоже люди. Ты можешь быть профессионалом в футболе, но ты остаешься обычным человеком!» — сказал Слуцкий в эфире Fox Sports.

    • Сейчас на инстаграм Слуцкого подписано более 170 тысяч человек. У страницы «Витесса» – 46 тысяч подписчиков.
    • 48-летний Слуцкий возглавляет «Витесс» с 2018 года.
    • Российский тренер выкладывает в своем инстаграме смешные видео, мемы и другой развлекательный контент.

    Источник: Fox Sports

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +819

      AHTUNGBOL 11 минут назад

      Ещё небось за рекламу капает копеечка..))

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