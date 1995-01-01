Слуцкий: «За один день я набрал больше подписчиков, чем инстаграм «Витесса» за четыре года»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, как в голландском клубе реагируют на его инстаграм.

«Сотрудник медиадепартамента нашего клуба сказал мне, что за один день я набрал больше подписчиков, чем инстаграм «Витесса» за все время. Он был расстроен, но я ответил, что это не моя вина. Он сказал, что они развивают инстаграм-страницу четыре года, а на меня подписалось больше людей всего за один день! Но дело в том, что Россия — большая страна.

Моя страница — чисто для веселья. Я хочу показать, что тренеры тоже люди. Ты можешь быть профессионалом в футболе, но ты остаешься обычным человеком!» — сказал Слуцкий в эфире Fox Sports.