Слуцкий: «За один день я набрал больше подписчиков, чем инстаграм «Витесса» за четыре года»

Ещё небось за рекламу капает копеечка..))
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, как в голландском клубе реагируют на его инстаграм.
«Сотрудник медиадепартамента нашего клуба сказал мне, что за один день я набрал больше подписчиков, чем инстаграм «Витесса» за все время. Он был расстроен, но я ответил, что это не моя вина. Он сказал, что они развивают инстаграм-страницу четыре года, а на меня подписалось больше людей всего за один день! Но дело в том, что Россия — большая страна.
Моя страница — чисто для веселья. Я хочу показать, что тренеры тоже люди. Ты можешь быть профессионалом в футболе, но ты остаешься обычным человеком!» — сказал Слуцкий в эфире Fox Sports.
- Сейчас на инстаграм Слуцкого подписано более 170 тысяч человек. У страницы «Витесса» – 46 тысяч подписчиков.
- 48-летний Слуцкий возглавляет «Витесс» с 2018 года.
- Российский тренер выкладывает в своем инстаграме смешные видео, мемы и другой развлекательный контент.