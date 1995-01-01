УЕФА: в 2021-м году появится третий еврокубок

Президент УЕФА Александер Чеферин анонсировал создание третьего еврокубка.

Турнир получил название Лига Конференции Европы, сообщает официальный твиттер союза.

«Новый турнир появится в 2021-м году с целью дать большему количеству клубов и стран возможность участия в европейском футболе», – говорится в заявлении твиттер-аккаунта УЕФА.

Ожидается, что регламент и условия квалификации на турнир станут известны в ближайшее время.