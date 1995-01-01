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    УЕФА: в 2021-м году появится третий еврокубок

    Президент УЕФА Александер Чеферин анонсировал создание третьего еврокубка.

    Турнир получил название Лига Конференции Европы, сообщает официальный твиттер союза.

    «Новый турнир появится в 2021-м году с целью дать большему количеству клубов и стран возможность участия в европейском футболе», – говорится в заявлении твиттер-аккаунта УЕФА.

    Ожидается, что регламент и условия квалификации на турнир станут известны в ближайшее время.

    • Ранее союз объявил список городов, которые примут финал Лиги чемпионов в период 2021-2023. Решающий матч сезона-2020/21 пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1336

      Борат 7 минут назад

      Ну может хоть туда Спартак сможет квалифицироваться)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3389

      Yev 56 минут назад

      Ну зачем придумывать велосипед? Было же уже три кубка: Кубок чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков.
      Верните всё, только из Лиги Европы заберите победителей кубков, добавьте в квалификацию другие команды, а из обладателей кубков и допустим финалистов создайте новый турнир. А в конце сезона розыграйте например Супер-Пупер кубок Европы, где сыграют победитель и финалист Лиги чемпионов и победители Лиги Европы и Кубка обладателей кубков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5342

      Сильвербой 1 час назад

      А для чего? В какие дни он будет играться? Если в ЛЕ практически невозможно заработать, то что будет тут??? Как будут считаться коэффициенты, одно дело набирать очки в ТК в ЛЧ и другое в этом "третьесортном" турнире!!! Вопросов куча короче...Посмотрим что будет в итоге!

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