УЕФА: в 2021-м году появится третий еврокубок

Ну может хоть туда Спартак сможет квалифицироваться)))
Президент УЕФА Александер Чеферин анонсировал создание третьего еврокубка.
Турнир получил название Лига Конференции Европы, сообщает официальный твиттер союза.
«Новый турнир появится в 2021-м году с целью дать большему количеству клубов и стран возможность участия в европейском футболе», – говорится в заявлении твиттер-аккаунта УЕФА.
Ожидается, что регламент и условия квалификации на турнир станут известны в ближайшее время.
- Ранее союз объявил список городов, которые примут финал Лиги чемпионов в период 2021-2023. Решающий матч сезона-2020/21 пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.