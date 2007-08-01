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    Официально: Санкт-Петербург примет финал ЛЧ-2020/21

    УЕФА объявил список стадионов, на которых пройдут финалы Лиги чемпионов с 2021-го по 2023-й год:

    сезон-2020/21: «Газпром Арена», Санкт-Петербург;

    сезон-2021/22: «Альянц Арена», Мюнхен;

    сезон-2022/23: «Уэмбли», Лондон.

    • Финал турнира станет вторым в истории России. В сезоне-2007/08 решающий матч Лиги чемпионов прошел в московских «Лужниках».
    • Объект в Санкт-Петербурге был открыл в апреле 2017-го года после 10-ти лет строительства. ТАСС оценило его стоимость в 43 миллиарда рублей.
    • «Газпром Арена» приняла четыре матча Кубка Конфедераций-2017 и семь игр чемпионата мира-2018. На арене пройдут четыре встречи Евро-2020.

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Сегодня, 21:05
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5109

      Агасфер 6 минут назад

      Шустро Миллер отработал!

      0
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      Рейтинг: +1379

      Shaitan. 11 минут назад

      Ура, осталось билеты урвать))

      1
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      Рейтинг: +1303

      Бомбардиръ 12 минут назад

      Виват, Питер!

      0
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      Рейтинг: +2293

      TOMSON 18 минут назад

      Что-то я уже подустал во всех этих «розыгрышах» билетов учавствовать. Вот ещё один повод. Очень интересно, сколько самый дешевый билет стоить будет

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      Рейтинг: +794

      Mariner > TOMSON 13 минут назад

      Хз, но на матч Зенит-Бенфика, который будет 2-го октября, самые дешевые билеты были по 500р. Хорошие места от 2500-3000. Думаю на финал ЛЧ раза в 3 дороже будет. Вообще на нашем стадике обычно весьма щадящие цены.

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      Рейтинг: +824

      AHTUNGBOL 19 минут назад

      Блин, у нас все в курсе были уже несколько месяцев, а они только узнали...

      0
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      Рейтинг: +594

      Дима Цэ 19 минут назад

      Кул

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