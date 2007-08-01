Официально: Санкт-Петербург примет финал ЛЧ-2020/21

УЕФА объявил список стадионов, на которых пройдут финалы Лиги чемпионов с 2021-го по 2023-й год:

сезон-2020/21: «Газпром Арена», Санкт-Петербург;

сезон-2021/22: «Альянц Арена», Мюнхен;

сезон-2022/23: «Уэмбли», Лондон.

Финал турнира станет вторым в истории России. В сезоне-2007/08 решающий матч Лиги чемпионов прошел в московских «Лужниках».

Объект в Санкт-Петербурге был открыл в апреле 2017-го года после 10-ти лет строительства. ТАСС оценило его стоимость в 43 миллиарда рублей.

«Газпром Арена» приняла четыре матча Кубка Конфедераций-2017 и семь игр чемпионата мира-2018. На арене пройдут четыре встречи Евро-2020.