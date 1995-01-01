Стогниенко: «Полная чушь, что в редакции Okko паника. Надеемся, что к показу АПЛ больше не будет вопросов»

Здесь хоть фильмы дали, а показа московского дерби в качестве компенсации на всеми любимом канале мы так и не дождались. В принципе, ситуация вполне нормальная. Первый сезон для них, логично, что есть накладки. Уже радует, что на них бюджетные средства не тратят, следовательно, отвечают они только перед своими клиентами, и деньги получают в зависимости от качества своего контента, а не потому что кто-то решил деньги граждан "эффективно" использовать.
Шеф-редактор платформы Okko Владимир Стогниенко опроверг информацию об уходе сотрудников видеосервиса из-за частых технических сбоев.
«Полная чушь, что у нас в редакции паника и кто-то собирается уходить. Я сам приглашал каждого человека. Поэтому если бы кто-то собирался уходить, знал бы об этом первым. Мы все связаны контрактами, у нас все спокойно, мы работаем и надеемся, что технических сбоев больше не будет, хотя это от нас не зависит. О том, что кто-то якобы уходит, я узнал из новостей. Эта абсолютно фейковая раскачка. Но нас этот вброс не сбивает с рабочего ритма. Мы делаем свою работу, надеемся, что к показу АПЛ на Okko больше не будет вопросов.
В понедельник у нас прошла летучка. На ней мы разобрали прошлый тур и уже обсудили работу в следующем. Конкретно к нам претензия у меня в одном. Когда синхронно переводил интервью Трента Александра-Арнольда, я не смог перевести ни слова – у него ужасный акцент скаузера. В этом виноват. И процедуру прямых включений надо бы четче отладить.
Нам также приходили много запросов от пользователей в подготовке хайлайтов. Мы потихонечку напрягаемся, на два центральных матча уже делали по-другому. Это доставляет сложности, но мы отреагировали, потому что это уже зависит от нас.
Безусловно, случившееся в воскресенье – это плохо. Никто с этим не спорит. Но от меня, к сожалению, не все зависит. Сервис новый для нашей страны, началось все не очень гладко. Верим, что дальше будет лучше.
Хочу еще раз напомнить, что я шеф-редактор видеоредакции. По образованию – экономист. И что происходит со стриминговыми механизмами, как они работают – для меня загадка. На эти вопросы лучше ответят в самом Okko. Для меня слово «сервер» понятно весьма приблизительно. Я не могу, например, представить, как и почему он падает», – сказал Стогниенко.
- Okko подарил подписчикам фильмы в качестве компенсации за сбои в трансляциях АПЛ на выходных.
- Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был возмущен трансляцией матча «Челси» – «Ливерпуль». «Может, Okko сделает нормальную трансляцию футбола, или лучше отдаст тому, кто это сделает нормально? Платишь деньги, а в итоге ничего не получаешь», – написал 26-летний игрок в твиттере.
- На следующий день после твита Оздоева сообщалось, что некоторые экс-комментаторы «Матч ТВ», в числе которых Роман Гутцайт, пытались вернуться обратно на канал.