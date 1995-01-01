Стогниенко: «Полная чушь, что в редакции Okko паника. Надеемся, что к показу АПЛ больше не будет вопросов»

Шеф-редактор платформы Okko Владимир Стогниенко опроверг информацию об уходе сотрудников видеосервиса из-за частых технических сбоев.

«Полная чушь, что у нас в редакции паника и кто-то собирается уходить. Я сам приглашал каждого человека. Поэтому если бы кто-то собирался уходить, знал бы об этом первым. Мы все связаны контрактами, у нас все спокойно, мы работаем и надеемся, что технических сбоев больше не будет, хотя это от нас не зависит. О том, что кто-то якобы уходит, я узнал из новостей. Эта абсолютно фейковая раскачка. Но нас этот вброс не сбивает с рабочего ритма. Мы делаем свою работу, надеемся, что к показу АПЛ на Okko больше не будет вопросов.

В понедельник у нас прошла летучка. На ней мы разобрали прошлый тур и уже обсудили работу в следующем. Конкретно к нам претензия у меня в одном. Когда синхронно переводил интервью Трента Александра-Арнольда, я не смог перевести ни слова – у него ужасный акцент скаузера. В этом виноват. И процедуру прямых включений надо бы четче отладить.

Нам также приходили много запросов от пользователей в подготовке хайлайтов. Мы потихонечку напрягаемся, на два центральных матча уже делали по-другому. Это доставляет сложности, но мы отреагировали, потому что это уже зависит от нас.

Безусловно, случившееся в воскресенье – это плохо. Никто с этим не спорит. Но от меня, к сожалению, не все зависит. Сервис новый для нашей страны, началось все не очень гладко. Верим, что дальше будет лучше.

Хочу еще раз напомнить, что я шеф-редактор видеоредакции. По образованию – экономист. И что происходит со стриминговыми механизмами, как они работают – для меня загадка. На эти вопросы лучше ответят в самом Okko. Для меня слово «сервер» понятно весьма приблизительно. Я не могу, например, представить, как и почему он падает», – сказал Стогниенко.