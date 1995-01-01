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    Бердыев может сменить Хохлова в «Динамо». В списке кандидатов есть Каррера

    По информации «Бизнес Online», бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев стал главным кандидатом на пост главного тренера «Динамо» в случае отставки Дмитрия Хохлова.

    Сообщается, что 67-летний Бердыев в июле встречался с руководством ВТБ. Также кандидатом на пост в «Динамо» назван экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера, который встречался с советником председателя совета директоров «Динамо» Дмитрием Гафиным.

    • В июле «Рейтинг букмекеров» сообщал, что Каррера или Бердыев могут заменить Хохлова в «Динамо».
    • В понедельник «Динамо» заявило, что Хохлов будет тренировать команду до зимней паузы. Ранее сообщалось, что Хохлов подал в отставку, но руководство «Динамо» ее не приняло.
    • После поражения от «Сочи» «Динамо» опустилось на 11–е место в РПЛ, в активе команды 10 очков.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии9
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      Рейтинг: +82

      Вальдемар IV 7 минут назад

      карере бы нормальный клуб, вот бы армянин пригляделся заместо юнца своего

      0
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      Рейтинг: +540

      Сенситив 12 минут назад

      команде этот фейк уже не поможет, а болелы набросают коментов и об ентих кандидатах, тк. знают обоих, как облупленных, ведь иностранцы - оба "наши", ля Динамо ещё один год потерян, от пердива спасут, а вот "бороца за выход в еврокубки" начнут уже летом 2020, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +1775

      Ruryu 25 минут назад

      Всегда интересовало:а где,списки кандидатов вывешивают???

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      Рейтинг: +7408

      alex1951 26 минут назад

      Как чувствовал,что дух Максимки Карьеры витает над бескрайней России....
      Все его визиты тудым-сюдым ,должны же чем то закончиться.
      Но Динамо спасать - не получится. Патаму шта дело не в тренере,а в том,шта этот коллектив ,давно не коллектив. Бездарная селекция ,вожака нет,примитивная тактика ,оттого и в графе забитых мячей унылые цифирки...
      Спартак опять на эти грабли наступает ,типа ,сменим тренера и тогда ,как поооопретт......И там и там__ свои не радуют , закордонцы не впечатляют, в итоге команды буксуют...

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      Рейтинг: +1090

      FRZZ 28 минут назад

      Бердыев - самый лучший вариант.

      1
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      Рейтинг: +33925

      MaxRnD 52 минуты назад

      Если в итоге, через время, захотят увидеть нечто вроде 3-2 над Баварией, а не 1-7 от Ливерпуля, то из соображений престижа, а также, что не мало важно и из финансовых, отдадут предпочтение туркмену

      0
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      Рейтинг: +1318

      Борат 58 минут назад

      динамо нужно отправить в фнл, чтоб в рпл не было переизбытка московских команд, а то вроде как торпеда собралась в вышку!

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      Рейтинг: +20763

      gol_kak_sokol 58 минут назад

      Порадуйте спартачей - позовите Конана.

      1
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      Рейтинг: +39

      mp7700 1 час назад

      Давайте Массимо и пусть потом Спартак рвет=)

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