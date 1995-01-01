Бердыев может сменить Хохлова в «Динамо». В списке кандидатов есть Каррера

По информации «Бизнес Online», бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев стал главным кандидатом на пост главного тренера «Динамо» в случае отставки Дмитрия Хохлова.

Сообщается, что 67-летний Бердыев в июле встречался с руководством ВТБ. Также кандидатом на пост в «Динамо» назван экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера, который встречался с советником председателя совета директоров «Динамо» Дмитрием Гафиным.