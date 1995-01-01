Бердыев может сменить Хохлова в «Динамо». В списке кандидатов есть Каррера

карере бы нормальный клуб, вот бы армянин пригляделся заместо юнца своего
По информации «Бизнес Online», бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев стал главным кандидатом на пост главного тренера «Динамо» в случае отставки Дмитрия Хохлова.
Сообщается, что 67-летний Бердыев в июле встречался с руководством ВТБ. Также кандидатом на пост в «Динамо» назван экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера, который встречался с советником председателя совета директоров «Динамо» Дмитрием Гафиным.
- В июле «Рейтинг букмекеров» сообщал, что Каррера или Бердыев могут заменить Хохлова в «Динамо».
- В понедельник «Динамо» заявило, что Хохлов будет тренировать команду до зимней паузы. Ранее сообщалось, что Хохлов подал в отставку, но руководство «Динамо» ее не приняло.
- После поражения от «Сочи» «Динамо» опустилось на 11–е место в РПЛ, в активе команды 10 очков.