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    У «Спартака» три поражения подряд и четыре поражения в последних пяти играх

    «Спартак» в матче девятого тура РПЛ проиграл «Уралу» (1:2). Это третье поражение москвичей подряд, причем все – на своем поле.

    У «Спартака» четыре поражения в последних пяти играх. В августе команда вылетела из Лиги Европы, не сумев в последнем раунде квалификации пройти «Брагу».

    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
    • Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +362

      Иван Петров 1986 9 минут назад

      И это поражение не последнее. Но главное то, что что игра все хуже и хуже.

      0
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      Рейтинг: +17661

      VVM1964 24 минуты назад

      Я почему то не удивлен (((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1837

      Nerlinger 25 минут назад

      Красота !
      спартак - Гамно !!!

      -2
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      Рейтинг: +5033

      Агасфер 38 минут назад

      Зато в первых турах получали очки из-за судейских ошибок.Видимо,настигло футбольное возмездие.

      0
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      Рейтинг: +544

      АИН-27 44 минуты назад

      С КС в Самаре отскочили, могли и проиграть. В принципе, там победа не логична, по игре должна была быть ничья. Так что, все еще хуже.

      0
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      Рейтинг: +59

      NEONFOL 1 час назад

      Статистика штука хорошая, лишний раз напоминает в какой мы жопе, чудненько

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