У «Спартака» три поражения подряд и четыре поражения в последних пяти играх

И это поражение не последнее. Но главное то, что что игра все хуже и хуже.
«Спартак» в матче девятого тура РПЛ проиграл «Уралу» (1:2). Это третье поражение москвичей подряд, причем все – на своем поле.
У «Спартака» четыре поражения в последних пяти играх. В августе команда вылетела из Лиги Европы, не сумев в последнем раунде квалификации пройти «Брагу».
- Москвичи в РПЛ идут шестыми.
- В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
- Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.