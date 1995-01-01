У «Спартака» три поражения подряд и четыре поражения в последних пяти играх

«Спартак» в матче девятого тура РПЛ проиграл «Уралу» (1:2). Это третье поражение москвичей подряд, причем все – на своем поле.

У «Спартака» четыре поражения в последних пяти играх. В августе команда вылетела из Лиги Европы, не сумев в последнем раунде квалификации пройти «Брагу».