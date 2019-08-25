Главные новости утра. Тельо отказал «Краснодару» и «Спартаку», «ПСЖ» готов заплатить 100 миллионов за Заха

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«Монако» объявил о переходе защитника сборной Чили Марипана
Агент Гурцкая: «Слуцкий помог «Спартаку» найти Тиля»
Onda Cero: Тельо отказал «Краснодару» и «Спартаку»
Mirror: «ПСЖ» купит за 100 миллионов Заха, если Неймар покинет клуб