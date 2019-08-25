Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Главные новости утра. Тельо отказал «Краснодару» и «Спартаку», «ПСЖ» готов заплатить 100 миллионов за Заха

    «Монако» объявил о переходе защитника сборной Чили Марипана

    Агент Гурцкая: «Слуцкий помог «Спартаку» найти Тиля»

    Месси не сыграет с «Бетисом»

    Onda Cero: Тельо отказал «Краснодару» и «Спартаку»

    Mirror: «ПСЖ» купит за 100 миллионов Заха, если Неймар покинет клуб​​​​​​​

    ​​​​​​​

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2019 11:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73471
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru