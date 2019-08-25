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    Месси не сыграет с «Бетисом»

    Тренерский штаб «Барселоны» решил не включать нападающего Лионеля Месси в заявку на матч 2-го тура Примеры против «Бетиса».

    Как сообщает Goal.com, 32-летний аргентинец пропустил субботнюю тренировку команды, поэтому было принято решение не рисковать его здоровьем.

    Месси восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

    • Матч «Барселона» – «Бетис» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
    • В 1-м туре чемпионата каталонцы без своего лидера проиграли «Атлетику» со счетом 0:1.
    • В прошлом сезоне Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    25.08.2019 07:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3209

      dinar7777dinar 5 часов назад

      бравввооооооооооо ! Бравоооооо бартомеу ! охринительная ТРАНСФЕРНАЯ КОМПАНИЯ ! на замене ни одного напа !

      0
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      Рейтинг: +8010

      Cules2013 14 часов назад

      збс, посмотрим, что нам покажет Антоша

      0
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      Рейтинг: +12

      DyadyaWel > Cules2013 12 часов назад

      Как же не хотелось приходов пижонов Нея и Гризмана, думаю это будет очередной провальный трансфер. Ещё никто из пришедших со скандалами не заиграл.

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      Рейтинг: +8010

      Cules2013 > DyadyaWel 9 часов назад

      примерно то же и я думаю, но буду очень рад ошибиться

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