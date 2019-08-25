Месси не сыграет с «Бетисом»

Тренерский штаб «Барселоны» решил не включать нападающего Лионеля Месси в заявку на матч 2-го тура Примеры против «Бетиса».

Как сообщает Goal.com, 32-летний аргентинец пропустил субботнюю тренировку команды, поэтому было принято решение не рисковать его здоровьем.

Месси восстанавливается после травмы икроножной мышцы.