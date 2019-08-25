Месси не сыграет с «Бетисом»

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Тренерский штаб «Барселоны» решил не включать нападающего Лионеля Месси в заявку на матч 2-го тура Примеры против «Бетиса».
Как сообщает Goal.com, 32-летний аргентинец пропустил субботнюю тренировку команды, поэтому было принято решение не рисковать его здоровьем.
Месси восстанавливается после травмы икроножной мышцы.
- Матч «Барселона» – «Бетис» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
- В 1-м туре чемпионата каталонцы без своего лидера проиграли «Атлетику» со счетом 0:1.
- В прошлом сезоне Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.