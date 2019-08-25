Mirror: «ПСЖ» купит за 100 миллионов Заха, если Неймар покинет клуб

«ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением вингера «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.

По информации Mirror, парижане видят в ивуарийце замену для Неймара, который до закрытия летнего трансферного окна может перейти в «Реал» или «Барселону».

За 26-летнего футболиста французский клуб готов заплатить 100 миллионов фунтов (110,5 миллиона евро).