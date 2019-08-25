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    Mirror: «ПСЖ» купит за 100 миллионов Заха, если Неймар покинет клуб

    «ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением вингера «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.

    По информации Mirror, парижане видят в ивуарийце замену для Неймара, который до закрытия летнего трансферного окна может перейти в «Реал» или «Барселону».

    За 26-летнего футболиста французский клуб готов заплатить 100 миллионов фунтов (110,5 миллиона евро).

    • В прошлом сезоне Заха сыграл 36 матчей в составе «Кристал Пэлас», забил 10 голов и сделал 10 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.

    Источник: Mirror

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    25.08.2019 10:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      DyadyaWel 12 часов назад

      Надеюсь Ней останется гнить в ПСЖ и все остануться на своих местах

      0
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      Рейтинг: +1350

      Фанат Рубина 13 часов назад

      будет смешно если с ним они добьются лучшего результата в лч, чем с неймаром

      0
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      Рейтинг: +897

      Alekxei Z. 14 часов назад

      Ну смотрел вчера Кристал Пэлас...Заха за 100 лямов ???
      Есть выражение " Деньги ляжку жгут ", вот это от туда...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      Dizayner 15 часов назад

      бред какой-то, кто это вообще?

      0
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