Mirror: «ПСЖ» купит за 100 миллионов Заха, если Неймар покинет клуб

Надеюсь Ней останется гнить в ПСЖ и все остануться на своих местах
«ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением вингера «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.
По информации Mirror, парижане видят в ивуарийце замену для Неймара, который до закрытия летнего трансферного окна может перейти в «Реал» или «Барселону».
За 26-летнего футболиста французский клуб готов заплатить 100 миллионов фунтов (110,5 миллиона евро).
- В прошлом сезоне Заха сыграл 36 матчей в составе «Кристал Пэлас», забил 10 голов и сделал 10 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.