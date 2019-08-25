Агент Гурцкая: «Слуцкий помог «Спартаку» найти Тиля»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о том, как главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий посодействовал переходу в «Спартак» полузащитника Гуса Тиля.

«Я знаю, как нашли Тиля. Болельщики «Спартака» должны сказать спасибо Слуцкому за Тиля. Именно Леонид Викторович помог. Когда хотели брать из ПСВ Перейро, каким-то образом слухи об этом дошли до Слуцкого.

Он у нас главный знаток голландского футбола, большой и уважаемый тренер. У него спросили мнение. Он сказал, что Перейро ему не нравится. Сказал, что ему будет тяжело в России, он плохо обороняется.

И сказал, что растет отличный парень в АЗ, который может стать звездой. У него спросили, кто именно. Слуцкий ответил, что Тиль. Уверен, что в «Спартаке» не знали этого футболиста.

В «Спартаке» нет такого уровня селекционной службы, чтобы они знали Тиля. Поэтому сейчас все эти скауты ищут работу. Если бы они нашли Тиля, то им бы выдали премию, а не уволили», – сказал Гурцкая в эфире передачи «Инсайдеры» на «Матч Премьер».