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    Агент Гурцкая: «Слуцкий помог «Спартаку» найти Тиля»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о том, как главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий посодействовал переходу в «Спартак» полузащитника Гуса Тиля.

    «Я знаю, как нашли Тиля. Болельщики «Спартака» должны сказать спасибо Слуцкому за Тиля. Именно Леонид Викторович помог. Когда хотели брать из ПСВ Перейро, каким-то образом слухи об этом дошли до Слуцкого.

    Он у нас главный знаток голландского футбола, большой и уважаемый тренер. У него спросили мнение. Он сказал, что Перейро ему не нравится. Сказал, что ему будет тяжело в России, он плохо обороняется.

    И сказал, что растет отличный парень в АЗ, который может стать звездой. У него спросили, кто именно. Слуцкий ответил, что Тиль. Уверен, что в «Спартаке» не знали этого футболиста.

    В «Спартаке» нет такого уровня селекционной службы, чтобы они знали Тиля. Поэтому сейчас все эти скауты ищут работу. Если бы они нашли Тиля, то им бы выдали премию, а не уволили», – сказал Гурцкая в эфире передачи «Инсайдеры» на «Матч Премьер».

    • «Спартак», купив Тиля, установил личный трансферный рекорд.
    • По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил «АЗ Алкмаару» 18 миллионов евро.
    • «Спорт-Экспресс» утверждает, что сумма сделки составила 15 миллионов плюс бонусы.

    Источник: Sport24

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    25.08.2019 07:19
    Комментарии22
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      Рейтинг: +307

      Иван Петров 1986 12 часов назад

      Агент Гурцкая - а это не она ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Вроде не по делу возбудились. Тиль ещё не показал никаких чудес, рано говорить об открытии.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2524

      Рубинище 13 часов назад

      Посмотрев полное его вью убеждаешься очередной раз сколько времени сил денег и нервов потрачено зря из-за непрофессионализма Измайлова и Ко. Представляю Гарай, Луан, Промес, Зе. - состав конечно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2135

      JTherry 15 часов назад

      Федун заявил, что Тиль его заслуга, а Шюррле - Цорна... по-моему Гурцкая слегка "передергивает" по поводу перехода Тиля в Спартак, намекая на "подсказку" Слуцкого, его кандидатура всплывала еще в начале июня, пока игроки купались и загорали на курортах, когда Цорн еще на появился в команде...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73518

      zigbert 15 часов назад

      Если это так ,спасибо Леониду!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17202

      VVM1964 15 часов назад

      Так он вроде и не прятался нигде ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17642

      Боцман59rus 16 часов назад

      Пох..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8333

      Диктор 16 часов назад

      От Души.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +887

      Genz 16 часов назад

      Не зря Лебасик знаток игры что где когда. Он знает все, только за бесплатную инфу финансовой помощи нет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8542

      vka1970 17 часов назад

      Ну остаётся только по благодарить Лёню Качалкина.
      Спасибо ему большое.

      6
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      Рейтинг: +4614

      Агасфер > vka1970 16 часов назад

      Ты даже здесь показал свою пристрастность,не найдя в себе сил написать всё по-человечески,без "фамилии".Бери пример с ниже написавшего.

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      Рейтинг: +8542

      vka1970 > Агасфер 14 часов назад

      То есть Леонид на тренерской скамейке не качался ? То есть я вру ? Включи видео справедливый ты наш.
      И Качалкин для разных людей может иметь разный смысл.До тебя это видимо доходит как до жирафа.Да, это прозвище, но вопрос, что человек вкладывает в это прозвище ? Подумай.

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