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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» заплатит за Тиля 15+1 миллион

    Названа сумма, которую «Спартак» должен заплатить «АЗ Алкмару» за 21-летнего полузащитника Гуса Тиля.

    АЗ получит 15 миллионов евро плюс еще 1 миллион в виде бонусов. «Выполнение бонуса легко достижимо», – пишет «Спорт-Экспресс».

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро. Покупка Тиля установила трансферный рекорд московского клуба.

    • Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара». За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.
    • В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.
    • В дебютном матче за «Спартак» против «Ахмата» (3:1) Тиль сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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