«ПСЖ» забил в 40-м матче чемпионата подряд и повторил рекорд французского футбола

«ПСЖ» играет в гостях против «Ренна» во втором туре чемпионата Франции (1:1, перерыв).

На 36-й минуте нападающий парижан Эдинсон Кавани открыл счет в матче.

Команда Томаса Тухеля забила в 40-м матче Лиги 1 подряд. Это повторение показателя парижского «Расинга» в период 1962-1964, лучшей статистики в истории французского футбола.