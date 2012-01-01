«ПСЖ» забил в 40-м матче чемпионата подряд и повторил рекорд французского футбола

«ПСЖ» играет в гостях против «Ренна» во втором туре чемпионата Франции (1:1, перерыв).
На 36-й минуте нападающий парижан Эдинсон Кавани открыл счет в матче.
Команда Томаса Тухеля забила в 40-м матче Лиги 1 подряд. Это повторение показателя парижского «Расинга» в период 1962-1964, лучшей статистики в истории французского футбола.
- На 44-й минуте счет сравнял экс-нападающий «Милана» М'байе Ньянг. Следить за событиями встречи можно в онлайне «Бомбардире».
- Нападающий «ПСЖ» Неймар второй раз подряд не вошел в заявку команды. Сообщалось, что он может уйти в «Барселону» или «Реал».