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    «ПСЖ» забил в 40-м матче чемпионата подряд и повторил рекорд французского футбола

    «ПСЖ» играет в гостях против «Ренна» во втором туре чемпионата Франции (1:1, перерыв).

    На 36-й минуте нападающий парижан Эдинсон Кавани открыл счет в матче.

    Команда Томаса Тухеля забила в 40-м матче Лиги 1 подряд. Это повторение показателя парижского «Расинга» в период 1962-1964, лучшей статистики в истории французского футбола.

    Источник: OptaJean

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