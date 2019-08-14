Григорьянц об оскорблениях судей на «Ахмат-Арене»: «Это не система. Прошлый раз был в 2013-м году, о рецидиве говорить не надо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос журналистов о том, что на стадионе «Ахмата» систематически оскорбляют арбитров по громкой связи.

– Принимал ли во внимание КДК, что выкрики на матчах «Ахмата» систематические – то есть не первый раз случились?

– Объясняю, почему это не система. Последний раз с оскорблением был в 2013-м году, когда Вилков судил. Строк давности по такому нарушению – два года. Сейчас 2019 год, о рецидиве говорить не надо, – сказал Григорьянц.

«Ахмат» оштрафовали на 150 тысяч рублей за оскорбление судьи по громкой связи.