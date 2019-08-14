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  • Григорьянц об оскорблениях судей на «Ахмат-Арене»: «Это не система. Прошлый раз был в 2013-м году, о рецидиве говорить не надо»

Григорьянц об оскорблениях судей на «Ахмат-Арене»: «Это не система. Прошлый раз был в 2013-м году, о рецидиве говорить не надо»

14 августа 2019, 19:08
20

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос журналистов о том, что на стадионе «Ахмата» систематически оскорбляют арбитров по громкой связи.

– Принимал ли во внимание КДК, что выкрики на матчах «Ахмата» систематические – то есть не первый раз случились?

– Объясняю, почему это не система. Последний раз с оскорблением был в 2013-м году, когда Вилков судил. Строк давности по такому нарушению – два года. Сейчас 2019 год, о рецидиве говорить не надо, – сказал Григорьянц.

«Ахмат» оштрафовали на 150 тысяч рублей за оскорбление судьи по громкой связи.

  • Инцидент с громкой связью случился после удаления нападающего «Ахмата» Адама Мбенге. По одной версии, из дикторской крикнули «судья – гондон», по другой версии – «судья – козел». Телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что судью оскорблял глава парламента Чечни Магомед Даудов.
  • Перед выкриками из дикторской один из телекомментаторов сообщал, что Даудов появился в технической зоне между скамейками команд и пальцем показал какой-то жест в адрес арбитра.
  • «Ахмат» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ахмат Григорьянц Артур
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Старикан
1565799805
Какое руководство КДК такие и порядки на стадионах... так, что если хотите кого-то нецензурно поздравить на весь стадион - услуга на Ахмат-Арене стоит 150 т.р.
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alex1951
1565800843
Ну люди не дураки же,все понимают ,что Кавказ - это дело тонкое...это не Московия...вроде Россия....но на законы российские там ложили и будут ложить.... и по крупному Москва с ними связываться не будет! Вот и делайте выводы...
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Artemka444
1565802586
да уж значит теперь оскорблять судью можно всегда!!!!
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ufos73
1565802673
Петухи безяичные
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matvei_72
1565803659
обозначили цену за которую можно обвафлить судью и игроков...
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johnny983
1565805049
Это что, инцидент "Судья продажная" случился в ещё 2013-м ?! Охренеть время летит! Ёшкин котэ, жизнь-то проходит). О-оу...
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Axe111
1565805335
Первобытные
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батог
1565808384
Короче - опустили КДК !!!
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BANNIKOV1970
1565808725
заднепривод
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Антон bx14e
1565809937
-Григорянц-трус! -Судья получит денег маленько,как тот полицейский,который оценил удар по своему е*лу в полтинник(удар наносил чмошный сын чмошного "главы" Чебоксар) -Кадыров будет "даульше руалить калубом,э" Хватит это терпеть!
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