Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Григорьянц об оскорблениях судей на «Ахмат-Арене»: «Это не система. Прошлый раз был в 2013-м году, о рецидиве говорить не надо»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос журналистов о том, что на стадионе «Ахмата» систематически оскорбляют арбитров по громкой связи.

    – Принимал ли во внимание КДК, что выкрики на матчах «Ахмата» систематические – то есть не первый раз случились?

    – Объясняю, почему это не система. Последний раз с оскорблением был в 2013-м году, когда Вилков судил. Строк давности по такому нарушению – два года. Сейчас 2019 год, о рецидиве говорить не надо, – сказал Григорьянц.

    «Ахмат» оштрафовали на 150 тысяч рублей за оскорбление судьи по громкой связи.

    • Инцидент с громкой связью случился после удаления нападающего «Ахмата» Адама Мбенге. По одной версии, из дикторской крикнули «судья – гондон», по другой версии – «судья – козел». Телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что судью оскорблял глава парламента Чечни Магомед Даудов.
    • Перед выкриками из дикторской один из телекомментаторов сообщал, что Даудов появился в технической зоне между скамейками команд и пальцем показал какой-то жест в адрес арбитра.
    • «Ахмат» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:08
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7445

      KLIM777 6 минут назад

      не могут разобраться какое слово крикнули)) цирк))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6630

      ufos73 9 минут назад

      Петухи безяичные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      Artemka444 10 минут назад

      да уж
      значит теперь оскорблять судью можно всегда!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2598

      arzamas > Artemka444 5 минут назад

      Нет, не всегда. А только тогда, когда руководство в упор не видит "рецидива".)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7445

      KLIM777 > Artemka444 1 минуту назад

      всегда можно было, только сейчас с использованием аппаратуры)

      потом можно будет машину обливать мочой, если вообще не согласен с судьей, то можно будет бить за донаты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7082

      alex1951 39 минут назад

      Ну люди не дураки же,все понимают ,что Кавказ - это дело тонкое...это не Московия...вроде Россия....но на законы российские там ложили и будут ложить....
      и по крупному Москва с ними связываться не будет! Вот и делайте выводы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7082

      alex1951 48 минут назад

      Восток - дело тонкое....
      А вы, КДК, не смешите ,,киску,, - она и так смешная.....
      Штраф 150000....хахаха.....член вам в 5ю точку)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4559

      Старикан 56 минут назад

      Какое руководство КДК такие и порядки на стадионах... так, что если хотите кого-то нецензурно поздравить на весь стадион - услуга на Ахмат-Арене стоит 150 т.р.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2598

      arzamas 57 минут назад

      ...Тогда судью козлом обозвали, то есть животным, а сейчас ....ом, то есть контрацептивом. Да и обзывал совсем другое должностное лицо с другими ФИО. Никакого рецидива.)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +672

      Grag > arzamas 18 минут назад

      и вообще тогда команда по другому называлась.)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2598

      arzamas > Grag 9 минут назад

      точно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1281

      РМЗ 1 час назад

      Прогнулись суки трусливые

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106818
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73165
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru