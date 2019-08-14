«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи по громкой связи

Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил санкции в отношении грозненского «Ахмата» и московского «Спартака» по итогам матча 5-го тура РПЛ (1:3).

«У «Ахмата» зафиксировано нарушение пункта 10.8. За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей. За бутылки на поле – 50 тысяч. Рахимов покидал пределы технической зоны – 20 тысяч.

«Спартак» за скандирование фанатами оскорблений оштрафован на 40 тысяч» — сказал Григорьянц.