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«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи по громкой связи

14 августа 2019, 18:19
17

Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил санкции в отношении грозненского «Ахмата» и московского «Спартака» по итогам матча 5-го тура РПЛ (1:3).

«У «Ахмата» зафиксировано нарушение пункта 10.8. За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей. За бутылки на поле – 50 тысяч. Рахимов покидал пределы технической зоны – 20 тысяч.

«Спартак» за скандирование фанатами оскорблений оштрафован на 40 тысяч» — сказал Григорьянц.

  • Телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что оскорбил судью по микрофону не сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, а глава парламента Чечни Магомед Даудов. После матча Даудов схватил за руку судью Алексея Сухого и увел его под трибуны.
  • Инцидент с громкой связью случился после удаления нападающего «Ахмата» Адама Мбенге. По одной версии, из дикторской крикнули «судья – гондон», по другой версии – «судья – козел».
  • Перед выкриками из дикторской один из телекомментаторов сообщал, что Даудов появился в технической зоне между скамейками команд и пальцем показал какой-то жест в адрес арбитра.
  • «Ахмат» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Григорьянц Артур
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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rash1959
1565796111
кдк снова глубоко и с аппетитом сглотнул...
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Иван_Невский
1565796312
КДК -где дисква стадиона?? кдк это помойка по взиманию взяток
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Slavyan50 RUS
1565796334
За 150 тырыв они теперь каждый матч кричать будут, что такого из Москвы деньжат подкинут, не свои же тратят
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Armani nn
1565796784
Каждую неделю скандал на скандале..то судейские,то президенты клубов барагозят.Куда смотрим,о чем думаем,всем все до фени..
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ivanthebest
1565799955
Ссыкуны!
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батог
1565803802
Здоровья у вас Артур хватило только на 150 тысяч ( За то что Шаронова обозвали и.о. главного тренера: Шаронову 200 и Рубину 1 млн ). Тогда сглатывайте и не кричите на каждом углу, что ваш КДК самый самый в мире !
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Сенситив
1565803813
чечен в папахе сказал што хотел почти на всю страну и КДК - язык в жопу, проявив ТОЛЕРАНТНОСТЬ, однако Европа, как-то так...))
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GermanVo
1565837920
Господа, выбегала обезьяна и махала пальцами и кричала в микрофон. А штрафы дают людям.
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mahan
1565848482
Разгонять надо этот КДК РФС, толку от него нет. За такие дела надо стадион дисквалифицировать матчей на 10. Вот тогда у них желание кричать по громкой связи и не будет. А так это снова будет повторяться.
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Чец
1565890047
Друзья, пора привыкнуть к такому положению вещей. Нас стригут где ни попадя, а мы будем молчать, такова наша доля.
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