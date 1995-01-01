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    «Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи по громкой связи

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил санкции в отношении грозненского «Ахмата» и московского «Спартака» по итогам матча 5-го тура РПЛ (1:3).

    «У «Ахмата» зафиксировано нарушение пункта 10.8. За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей. За бутылки на поле – 50 тысяч. Рахимов покидал пределы технической зоны – 20 тысяч.

    «Спартак» за скандирование фанатами оскорблений оштрафован на 40 тысяч» — сказал Григорьянц.

    • Телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что оскорбил судью по микрофону не сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, а глава парламента Чечни Магомед Даудов. После матча Даудов схватил за руку судью Алексея Сухого и увел его под трибуны.
    • Инцидент с громкой связью случился после удаления нападающего «Ахмата» Адама Мбенге. По одной версии, из дикторской крикнули «судья – гондон», по другой версии – «судья – козел».
    • Перед выкриками из дикторской один из телекомментаторов сообщал, что Даудов появился в технической зоне между скамейками команд и пальцем показал какой-то жест в адрес арбитра.
    • «Ахмат» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +53

      Armani nn 7 минут назад

      Каждую неделю скандал на скандале..то судейские,то президенты клубов барагозят.Куда смотрим,о чем думаем,всем все до фени..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4402

      Агасфер 10 минут назад

      Дарагой,тибе же гаварили :А за козла ответишь...

      0
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      Рейтинг: +11

      Slavyan50 RUS 14 минут назад

      За 150 тырыв они теперь каждый матч кричать будут, что такого из Москвы деньжат подкинут, не свои же тратят

      1
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      Рейтинг: +1277

      Иван_Невский 14 минут назад

      КДК -где дисква стадиона?? кдк это помойка по взиманию взяток

      0
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      Рейтинг: +1903

      TOMSON 18 минут назад

      КДК продажные. Это повторное нарушение, должно быть пару игр на нейтральном поле.

      4
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      Рейтинг: +808

      rash1959 18 минут назад

      кдк снова глубоко и с аппетитом сглотнул...

      2
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      Рейтинг: +1277

      Иван_Невский > rash1959 13 минут назад

      дарасы они

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