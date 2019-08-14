«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи по громкой связи

Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил санкции в отношении грозненского «Ахмата» и московского «Спартака» по итогам матча 5-го тура РПЛ (1:3).
«У «Ахмата» зафиксировано нарушение пункта 10.8. За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей. За бутылки на поле – 50 тысяч. Рахимов покидал пределы технической зоны – 20 тысяч.
«Спартак» за скандирование фанатами оскорблений оштрафован на 40 тысяч» — сказал Григорьянц.
- Телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что оскорбил судью по микрофону не сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, а глава парламента Чечни Магомед Даудов. После матча Даудов схватил за руку судью Алексея Сухого и увел его под трибуны.
- Инцидент с громкой связью случился после удаления нападающего «Ахмата» Адама Мбенге. По одной версии, из дикторской крикнули «судья – гондон», по другой версии – «судья – козел».
- Перед выкриками из дикторской один из телекомментаторов сообщал, что Даудов появился в технической зоне между скамейками команд и пальцем показал какой-то жест в адрес арбитра.
- «Ахмат» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3.
Источник: «Чемпионат»