РПЛ отменила традиционную конференцию по итогам тура

РПЛ отказалась от проведения традиционной конференции по итогам тура. Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

«Испугались неудобных вопросов Егорову (Александру, главе департамента судейства и инспектирования РФС) по судейству, качество которого камнем идет на дно (и уже пробивает его)?

Официальная причина, озвученная для СМИ во внутренней переписке, не соответствует действительности (то есть, нас просто ввели в заблуждение, если мягко, а так – обманули, приплетя другую организацию).

Причина, указанная в рассылке – конференция в РФС, но никакой конференции в РФС нет. Просто у страха глаза велики, и чтобы не сказать лишнего, решили просто от греха подальше отменить общение со СМИ.

В РФС проходит совещание, но оно внутреннее, и на нем от лиги только Чебан (Сергей, исполнительный директор РПЛ), который не принимает участия в пресс-конференциях. Но там и Егоров, который на пресс-конференции нужен, но встречу со СМИ банально можно было сдвинуть по времени и не отменять с указанием странной причины.

Возникшая ситуация удивила многих, прежде всего судейский корпус, который готов к общению. И Егоров, который не собирается играть в прятки, сегодня найдeт возможность ответить на все актуальные вопросы СМИ самостоятельно», – написал Конов.