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    РПЛ отменила традиционную конференцию по итогам тура

    РПЛ отказалась от проведения традиционной конференции по итогам тура. Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    «Испугались неудобных вопросов Егорову (Александру, главе департамента судейства и инспектирования РФС) по судейству, качество которого камнем идет на дно (и уже пробивает его)?

    Официальная причина, озвученная для СМИ во внутренней переписке, не соответствует действительности (то есть, нас просто ввели в заблуждение, если мягко, а так – обманули, приплетя другую организацию).

    Причина, указанная в рассылке – конференция в РФС, но никакой конференции в РФС нет. Просто у страха глаза велики, и чтобы не сказать лишнего, решили просто от греха подальше отменить общение со СМИ.

    В РФС проходит совещание, но оно внутреннее, и на нем от лиги только Чебан (Сергей, исполнительный директор РПЛ), который не принимает участия в пресс-конференциях. Но там и Егоров, который на пресс-конференции нужен, но встречу со СМИ банально можно было сдвинуть по времени и не отменять с указанием странной причины.

    Возникшая ситуация удивила многих, прежде всего судейский корпус, который готов к общению. И Егоров, который не собирается играть в прятки, сегодня найдeт возможность ответить на все актуальные вопросы СМИ самостоятельно», – написал Конов.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 13:10
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9245

      vladimir-7 26 минут назад

      Ну что, ждем справедливого решения и конкретных наказаний продажным
      судьям и как быть с отнятыми у команд очками в этих играх, повлиявшим
      на турнирное положение пострадавших команд?.

      0
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      Рейтинг: +17462

      Боцман59rus 1 час назад

      Клоуны и дармоеды, всем на руки трудовые иза МКАД...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11192

      bset 1 час назад

      Количество скандалов растет с каждым туром

      2
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      Рейтинг: +737

      Loko_Roma 1 час назад

      Все свое взяли, кроме армейцев, че проводить, чечена уволили, все ок.

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