Главные новости дня. Чалов близок к переходу в «Кристал Пэлас», Лукаку – в «Интер»

«Зенит» готов разорвать контракт с Заболотным.

«Чемпионат»: «Кристал Пэлас» увеличит предложение по Чалову до 25 миллионов.

Sky Sports: Коутиньо отказался переходить в «Тоттенхэм».

«Уотфорд» объявил о трансфере Уэлбека.

Команда Кокорина и Мамаева сыграет в колонии с клубом из ПФЛ.

ЦСКА в качестве замены Чалову рассматривает Соболева. Отступные за форварда – 150 миллионов рублей.

L’Équipe: Давид Луис близок к переходу в «Арсенал». Игрок отказался тренироваться с «Челси».

Sky Sports: Лукаку близок к трансферу в «Интер» за 65 миллионов.

Лига чемпионов. «Краснодар» в дебютном матче проиграл «Порту», пропустив на 90 минуте.

Сане может потребоваться операция на колене. Сообщалось, что завтра он перейдет в «Баварию».

Причины поражения «Краснодара»: слабая атака, сырые новички, помутнение Спайича