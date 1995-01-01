Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Sky Sports: Коутиньо отказался переходить в «Тоттенхэм»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отклонил предложение «Тоттенхэма» об аренде.

    Коутиньо, как и каталонский клуб, ждет предложений о полноценном трансфере, пишет Sky Sports.

    Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек может перейти в «Арсенал» на правах аренды. Бразильцем также интересовался «МЮ».

    • В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт хавбека с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.
    • Mundo Deportivo сообщал, что Коутиньо решил остаться в «Барселоне».

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2503

      AtticusFinch 17 минут назад

      Они ещё и Коутиньо хотят вместе с Дибалой?))Дели Али и Эриксон уже наверно офигели))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +469

      FENIX-SL 44 минуты назад

      АХАХАХАХАХА
      А В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ ТОТТЕНХЕМ ВЫБЬЕТ БАРСУ И ВЫИГРАЕТ ЛЧ

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79136
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72967
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru