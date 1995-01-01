Sky Sports: Коутиньо отказался переходить в «Тоттенхэм»

Они ещё и Коутиньо хотят вместе с Дибалой?))Дели Али и Эриксон уже наверно офигели))
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отклонил предложение «Тоттенхэма» об аренде.
Коутиньо, как и каталонский клуб, ждет предложений о полноценном трансфере, пишет Sky Sports.
Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек может перейти в «Арсенал» на правах аренды. Бразильцем также интересовался «МЮ».
- В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт хавбека с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.
- Mundo Deportivo сообщал, что Коутиньо решил остаться в «Барселоне».