Sky Sports: Коутиньо отказался переходить в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отклонил предложение «Тоттенхэма» об аренде.

Коутиньо, как и каталонский клуб, ждет предложений о полноценном трансфере, пишет Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек может перейти в «Арсенал» на правах аренды. Бразильцем также интересовался «МЮ».