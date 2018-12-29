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    Команда Кокорина и Мамаева сыграет в колонии с клубом из ПФЛ

    «Салют Белгород», выступающий в зоне «Центр» Второго дивизиона, сыграет в колонии против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Матч «Салюта» с командой «Золотой лев» состоится 10 августа. Встреча пройдет на территории исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает пресс-служба клуба.

    Ранее Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл обратились в суд с прошениями об условно-досрочном освобождении. Мамаев должен выйти из колонии 6 ноября, Кокорин – 7 декабря.

    • В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены из столичного СИЗО «Бутырка» в колонию №4 Белгородской области.

    text

    Публикация от text (@fc_salyutbgd)

    Источник: инстаграм «Салют Белгород»

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    Сегодня, 18:07
    Комментарии3
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      Рейтинг: +222

      Леший88 12 минут назад

      то чувство, когда твой маленький городок в "центре" футбольных событий))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +451

      Ганнибал Лектор 13 минут назад

      Удачи парням и здоровья!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2503

      AtticusFinch 14 минут назад

      Матч достойный финала Лиги Чемпионов))

      1
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