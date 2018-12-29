Команда Кокорина и Мамаева сыграет в колонии с клубом из ПФЛ

«Салют Белгород», выступающий в зоне «Центр» Второго дивизиона, сыграет в колонии против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Матч «Салюта» с командой «Золотой лев» состоится 10 августа. Встреча пройдет на территории исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл обратились в суд с прошениями об условно-досрочном освобождении. Мамаев должен выйти из колонии 6 ноября, Кокорин – 7 декабря.

В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

4 июля все четверо были переведены из столичного СИЗО «Бутырка» в колонию №4 Белгородской области.