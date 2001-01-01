L’Équipe: Давид Луис близок к переходу в «Арсенал». Игрок отказался тренироваться с «Челси»

С 2001? В Челси? Он что Терри? Или Лэмпард? С детства за Челси?
Защитник «Челси» Давид Луис близок к трансферу в другой клуб. Переговоры с «Арсеналом» находятся в продвинутой стадии, информирует L’Équipe.
Бразилец уже отказался тренироваться с «Челси». Конфликт случился из-за того что лондонцы не хотят отпускать игрока в другой клуб. Трансферное окно в АПЛ закрывается завтра, 8 августа.
- Рыночная стоимость Луиса – 40 миллионов евро.
- Бразилец выступает за «Челси» с 2016 года, а до этого играл за клуб с 2001 по 2014 год.
- Луис – игрок сборной Бразилии.