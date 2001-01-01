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    L’Équipe: Давид Луис близок к переходу в «Арсенал». Игрок отказался тренироваться с «Челси»

    Защитник «Челси» Давид Луис близок к трансферу в другой клуб. Переговоры с «Арсеналом» находятся в продвинутой стадии, информирует L’Équipe.

    Бразилец уже отказался тренироваться с «Челси». Конфликт случился из-за того что лондонцы не хотят отпускать игрока в другой клуб. Трансферное окно в АПЛ закрывается завтра, 8 августа.

    • Рыночная стоимость Луиса – 40 миллионов евро.
    • Бразилец выступает за «Челси» с 2016 года, а до этого играл за клуб с 2001 по 2014 год.
    • Луис – игрок сборной Бразилии.

    Источник: L’Équipe

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      spiker 14 минут назад

      С 2001? В Челси? Он что Терри? Или Лэмпард? С детства за Челси?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8296

      DeStar 42 минуты назад

      Из челси в арсенал все будут уходить на пенсию? хотя ему 32 еще, но просто странно))

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