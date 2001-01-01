L’Équipe: Давид Луис близок к переходу в «Арсенал». Игрок отказался тренироваться с «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луис близок к трансферу в другой клуб. Переговоры с «Арсеналом» находятся в продвинутой стадии, информирует L’Équipe.

Бразилец уже отказался тренироваться с «Челси». Конфликт случился из-за того что лондонцы не хотят отпускать игрока в другой клуб. Трансферное окно в АПЛ закрывается завтра, 8 августа.