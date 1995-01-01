ЦСКА в качестве замены Чалову рассматривает Соболева. Отступные за форварда – 150 миллионов рублей

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в ближайшие часы может перейти в «Кристал Пэлас». Москвичи намерены заменить футболиста в случае его ухода.

По сведениям источника, кандидатурой для ЦСКА является нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. Москвичи уже выходили на представителей игрока. Отступные за него – 150 миллионов рублей.