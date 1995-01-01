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    ЦСКА в качестве замены Чалову рассматривает Соболева. Отступные за форварда – 150 миллионов рублей

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов в ближайшие часы может перейти в «Кристал Пэлас». Москвичи намерены заменить футболиста в случае его ухода.

    По сведениям источника, кандидатурой для ЦСКА является нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. Москвичи уже выходили на представителей игрока. Отступные за него – 150 миллионов рублей.

    • Соболев сейчас лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
    • Его «Крылья Советов» идут в таблице в зоне переходных матчей.
    • ЦСКА занимает второе место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1504

      Snek 7 минут назад

      Да и в крайнем случае есть Нисимура и Н'дойе.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1504

      Snek 7 минут назад

      Зачем Соболев? Жемалетдинова отзывайте из аренды!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +906

      Sviro 12 минут назад

      Буду рад за парня, если перейдёт: что парню киснуть в балетной труппе!! Крысоведы нацелены в ФНЛ, а парень может с ЦСКА в призёры выйти.

      1
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      Рейтинг: +1765

      Masteralex 14 минут назад

      Вроде бы неплохая замена, но сразу вспоминается Жамалетдинов, которого отдали в аренду в Лех, теперь его и не хватает, мог бы уже зажигать тут, а не в Польше и сыгрываться с командой

      0
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      Рейтинг: +1125

      Derzkiy1 > Masteralex 13 минут назад

      он кстати тоже хороший игрок, лучше его вернуть

      0
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      Рейтинг: +472

      FENIX-SL 32 минуты назад

      подскажите люди смотрящие матчи КС
      годный парень то?

      0
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      Рейтинг: +528

      shikari__ > FENIX-SL 21 минуту назад

      хах, дубль ЦСКА "положил" и пока лучший бомбардир, 22 года.

      1
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      Рейтинг: +560

      CSKA57 33 минуты назад

      Сумма для для отечественного футбола астрономическая... Бред какой-то.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +895

      PUZIAKA > CSKA57 28 минут назад

      Рублей, бро

      1
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      Рейтинг: +895

      PUZIAKA > PUZIAKA 26 минут назад

      Они себе на сумму от продажи Феди 8 Соболевых могут позволить купить

      0
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      Рейтинг: +31509

      portero > CSKA57 26 минут назад

      два ляма евро

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      Рейтинг: +560

      CSKA57 > PUZIAKA 21 минуту назад

      Пардон, был невнимателен!

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      Рейтинг: +10932

      slavutiq70 > CSKA57 12 минут назад

      2 ляма евро для лучшего бомбардира на сегодняшний день совсем не дорого,,,,

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      Рейтинг: +531

      Киркинитидец > CSKA57 8 минут назад

      мне на пенсии 150 лет копить!

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      Рейтинг: +531

      Киркинитидец > Киркинитидец 7 минут назад

      пардон! 1500 лет...

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      Рейтинг: +320

      yarik1_78 37 минут назад

      У меня сосед по даче Соболев,пойду спрошу не играет ли он за К.С.

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      Рейтинг: +403

      xrrrx 39 минут назад

      может заиграть не хуже. удачи!

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