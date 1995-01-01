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    «Спорт-Экспресс»: Чалов настроен на переход в «Кристал Пэлас»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов хочет перейти в лондонский «Кристал Пэлас».

    По информации «Спорт-Экспресса», переход 21-летнего форварда в клуб из Южного Лондона «вполне реален», так как летнее трансферное окно в АПЛ закрывается в четверг. Сам Чалов настроен на переход, поскольку хочет попробовать свои силы в английском чемпионате.

    Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» увеличит предложение по Чалову до 25 миллионов евро. Первое предложение в 15 миллионов армейцы отклонили.

    • Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду игрок дебютировал в сентябре 2016 года.
    • С тех пор форвард провел 89 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1504

      Snek 10 минут назад

      Продавать за 25!

      0
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      Рейтинг: +531

      Киркинитидец 16 минут назад

      продать! срочно! наши кони в цене...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5572

      piligrim1986 23 минуты назад

      риск, может не пойти у парня, но надо верить в лучшее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +733

      Loko_Roma 30 минут назад

      Самый возраст для перехода, вагон бабла еще в ЦСКА не получает, чтобы тухнуть в РФПЛ до седых мудов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      111ax 36 минут назад

      можно продать, с одной стороны, с другой - если продолжит прогрессировать, то через год-два будет стоить раза в два дороже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -2958

      Январь 59 40 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Без Чалова армейцы выше 6го места не поднимутся

      -43
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      ...
      Рейтинг: +531

      Киркинитидец > Январь 59 15 минут назад

      в январе посмотрим...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      yarik1_78 41 минуту назад

      Ну какие 25?Не смешите народ!

      9
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