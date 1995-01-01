«Спорт-Экспресс»: Чалов настроен на переход в «Кристал Пэлас»

Продавать за 25!
Нападающий ЦСКА Федор Чалов хочет перейти в лондонский «Кристал Пэлас».
По информации «Спорт-Экспресса», переход 21-летнего форварда в клуб из Южного Лондона «вполне реален», так как летнее трансферное окно в АПЛ закрывается в четверг. Сам Чалов настроен на переход, поскольку хочет попробовать свои силы в английском чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» увеличит предложение по Чалову до 25 миллионов евро. Первое предложение в 15 миллионов армейцы отклонили.
- Чалов – воспитанник ЦСКА.
- За основную команду игрок дебютировал в сентябре 2016 года.
- С тех пор форвард провел 89 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.