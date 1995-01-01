«Спорт-Экспресс»: Чалов настроен на переход в «Кристал Пэлас»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов хочет перейти в лондонский «Кристал Пэлас».

По информации «Спорт-Экспресса», переход 21-летнего форварда в клуб из Южного Лондона «вполне реален», так как летнее трансферное окно в АПЛ закрывается в четверг. Сам Чалов настроен на переход, поскольку хочет попробовать свои силы в английском чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» увеличит предложение по Чалову до 25 миллионов евро. Первое предложение в 15 миллионов армейцы отклонили.