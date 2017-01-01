Sky Sports: Лукаку близок к трансферу в «Интер» за 65 миллионов

«Интер» не оставляет попыток приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Миланцы предложили за футболиста 65 миллионов фунтов стерлингов, а также готовы предусмотреть различные бонусы в суммарном размере 12 миллионов.

Sky Sports оценивает сделку как близкую к завершению. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, активизировал работу по покупке нового нападающего.