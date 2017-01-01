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    Sky Sports: Лукаку близок к трансферу в «Интер» за 65 миллионов

    «Интер» не оставляет попыток приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Миланцы предложили за футболиста 65 миллионов фунтов стерлингов, а также готовы предусмотреть различные бонусы в суммарном размере 12 миллионов.

    Sky Sports оценивает сделку как близкую к завершению. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, активизировал работу по покупке нового нападающего.

    • Лукаку выступает за «МЮ» с лета 2017 года.
    • В прошлом сезоне футболист провел 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sky Sports

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