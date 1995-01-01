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    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 88 миллионов за форварда «Атлетика» Уильямса

    Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс может летом перейти в «Манчестер Юнайтед». Англичане, по сведениям El Chiringuito, готовы заплатить за футболиста 88 миллионов евро.

    Именно такая сумма прописана в контракте Уильямса как отступные. Контракт футболиста с «Атлетиком» действует до 2025 года.

    • В минувшем сезоне Примеры Уильямс провел все матчи, забил 13 голов, сделал пять результативных передач.
    • Рыночная стоимость форварда – 50 миллионов евро.
    • Уильямс – уроженец Бильбао.

    Источник: Твиттер El Chiringuito

    El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, входит на испанском телеканале Mega (входит в медиахолдинг Atresmedia). Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне». 

    Аудитория в соцсетях (актуально на середину июня 2019 года): 

    Фейсбук – 1,7 миллиона подписчиков 

    Твиттер – 1,3 миллиона подписчиков 

    YouTube – 970 тысяч подписчиков 

    Инстаграм – 513 тысяч подписчиков 

    В программе регулярно появляются инсайды о футболе. Некоторые из них, которые подтвердились: переход Эдена Азара в «Реал» в июне и возвращение Зинедина Зидана в клуб в марте этого года. 

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      DeStar 42 минуты назад

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      jengais 47 минут назад

      Не пугайте так!

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