«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 88 миллионов за форварда «Атлетика» Уильямса

El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, входит на испанском телеканале Mega (входит в медиахолдинг Atresmedia). Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

Аудитория в соцсетях (актуально на середину июня 2019 года):

Фейсбук – 1,7 миллиона подписчиков

Твиттер – 1,3 миллиона подписчиков

YouTube – 970 тысяч подписчиков

Инстаграм – 513 тысяч подписчиков

В программе регулярно появляются инсайды о футболе. Некоторые из них, которые подтвердились: переход Эдена Азара в «Реал» в июне и возвращение Зинедина Зидана в клуб в марте этого года.