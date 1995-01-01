«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 88 миллионов за форварда «Атлетика» Уильямса

жестко
Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс может летом перейти в «Манчестер Юнайтед». Англичане, по сведениям El Chiringuito, готовы заплатить за футболиста 88 миллионов евро.
Именно такая сумма прописана в контракте Уильямса как отступные. Контракт футболиста с «Атлетиком» действует до 2025 года.
- В минувшем сезоне Примеры Уильямс провел все матчи, забил 13 голов, сделал пять результативных передач.
- Рыночная стоимость форварда – 50 миллионов евро.
- Уильямс – уроженец Бильбао.
El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, входит на испанском телеканале Mega (входит в медиахолдинг Atresmedia). Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».
Аудитория в соцсетях (актуально на середину июня 2019 года):
Фейсбук – 1,7 миллиона подписчиков
Твиттер – 1,3 миллиона подписчиков
YouTube – 970 тысяч подписчиков
Инстаграм – 513 тысяч подписчиков
В программе регулярно появляются инсайды о футболе. Некоторые из них, которые подтвердились: переход Эдена Азара в «Реал» в июне и возвращение Зинедина Зидана в клуб в марте этого года.