«Зенит» готов разорвать контракт с Заболотным

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный может покинуть питерский клуб в ближайшее время.

По информации «Чемпионата», сейчас «Зенит» и Заболотный ведут активный диалог. Одним из вариантов продолжения карьеры может стать аренда в «Сочи». В ином случае «Зенит» может разорвать контракт с 28-летним форвардом.

Отмечается, что «Зенит» не оставляет попыток убедить Заболотного перейти в сочинский клуб.

Комментатор и журналист Геннадий Орлов заявлял, что Заболотный не пошел в «Сочи», потому что увидел в его руководстве людей, которые были в «Тосно».