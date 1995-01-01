«Зенит» готов разорвать контракт с Заболотным

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный может покинуть питерский клуб в ближайшее время.
По информации «Чемпионата», сейчас «Зенит» и Заболотный ведут активный диалог. Одним из вариантов продолжения карьеры может стать аренда в «Сочи». В ином случае «Зенит» может разорвать контракт с 28-летним форвардом.
Отмечается, что «Зенит» не оставляет попыток убедить Заболотного перейти в сочинский клуб.
Комментатор и журналист Геннадий Орлов заявлял, что Заболотный не пошел в «Сочи», потому что увидел в его руководстве людей, которые были в «Тосно».
- Перед началом сезона нападающий был переведен в «Зенит-2».
- Контракт Заболотного с петербургским клубом действует до июня 2021 года.
- Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.