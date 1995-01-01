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    Орлов: «Заболотный не пошел в «Сочи», потому что увидел в его руководстве людей, которые были в «Тосно»

    Комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, что послужило причиной отказа нападающего «Зенита» Антона Заболотного перейти в «Сочи».

    «Почему Заболотный не пошел в «Сочи»? В принципе, ему предложили (контракт), в «Сочи» его ждали. Он сказал: «Нет, я не пойду». И как он сам сказал: «Я увидел, что в руководстве этого клуба есть люди, которые были в «Тосно». Вот я им не верю, что они будут долго существовать», – сказал Орлов на своем канале в YouTube.

    • Перед началом этого сезона 28-летний игрок был переведен в «Зенит-2».
    • Контракт Заболотного с петербургским клубом действует до июня 2021 года.
    • Форвард выступал за «Тосно» с лета 2016 года по декабрь 2017-го. Клуб прекратил свое существование в июне 2018 года.

    Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +43

      .LEON 12 минут назад

      правильно не известно что за клуб сочи и сколько он будет существовать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      Давид59 16 минут назад

      Молодчина!!! Эти люди его уже один раз кинули. Кто им теперь поверит? Тем более, что Антон на контракте. Сам себе не враг, точнее не враг своему кошельку.

      1
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      Рейтинг: +10146

      Garrincha58 1 час назад

      у нас в России о Заболотном больше говорят чем в Аргентине о Месси

      2
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      Рейтинг: +1298

      алдан2014 1 час назад

      А в Сочи ему ту же зарплату обещали,что в Зените?Парень сорвал банк,ему ещё два года получки в Питере получать,он ведь не враг себе

      0
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      Рейтинг: +707

      Genz 1 час назад

      Видно, что в Сочи и тосно одни хозяева. Как последние попадут в ФНЛ, снова обанкротят клуб и не выплатят часть долга футболистам.

      3
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      Рейтинг: +1771

      TOMSON 2 часа назад

      Справедливо. Лично у меня к Заболотному уважения прибавилось..

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