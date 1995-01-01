Орлов: «Заболотный не пошел в «Сочи», потому что увидел в его руководстве людей, которые были в «Тосно»

правильно не известно что за клуб сочи и сколько он будет существовать
Комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, что послужило причиной отказа нападающего «Зенита» Антона Заболотного перейти в «Сочи».
«Почему Заболотный не пошел в «Сочи»? В принципе, ему предложили (контракт), в «Сочи» его ждали. Он сказал: «Нет, я не пойду». И как он сам сказал: «Я увидел, что в руководстве этого клуба есть люди, которые были в «Тосно». Вот я им не верю, что они будут долго существовать», – сказал Орлов на своем канале в YouTube.
- Перед началом этого сезона 28-летний игрок был переведен в «Зенит-2».
- Контракт Заболотного с петербургским клубом действует до июня 2021 года.
- Форвард выступал за «Тосно» с лета 2016 года по декабрь 2017-го. Клуб прекратил свое существование в июне 2018 года.