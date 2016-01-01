Цорн: «Спартак» должен был разгрузить зарплатную ведомость. Летом мы продали на рекордную сумму»

Представляю сколько было бы пафоса продай спартак игрока за 40-50 как мы Паредеса или Халка с Витселем)
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подвел промежуточные итоги летней трансферной кампании. Функционер обратил внимание, что клуб разгрузил зарплатную ведомость.
«И мы должны были разгрузить зарплатную ведомость, у нас нет бездонной бочки. В этом трансферном периоде мы продали на рекордную сумму», – сказал Цорн.
- Самая дорогая летняя продажа «Спартака» – Зе Луиш в «Порту» (8,5 миллиона евро).
- Пришедшие на текущий момент летом Резиуан Мирзов, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон суммарно стоят 11 миллионов.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.