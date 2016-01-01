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    Цорн: «Спартак» должен был разгрузить зарплатную ведомость. Летом мы продали на рекордную сумму»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подвел промежуточные итоги летней трансферной кампании. Функционер обратил внимание, что клуб разгрузил зарплатную ведомость.

    «И мы должны были разгрузить зарплатную ведомость, у нас нет бездонной бочки. В этом трансферном периоде мы продали на рекордную сумму», – сказал Цорн.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2657

      RotBerg 22 минуты назад

      Представляю сколько было бы пафоса продай спартак игрока за 40-50 как мы Паредеса или Халка с Витселем)

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      Рейтинг: +557

      polozovs 37 минут назад

      А как же Фернандо за 15 млн ?
      Бомбардир как обычно обрезал не в том месте интервью.

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