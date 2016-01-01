Цорн: «Спартак» должен был разгрузить зарплатную ведомость. Летом мы продали на рекордную сумму»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подвел промежуточные итоги летней трансферной кампании. Функционер обратил внимание, что клуб разгрузил зарплатную ведомость.

«И мы должны были разгрузить зарплатную ведомость, у нас нет бездонной бочки. В этом трансферном периоде мы продали на рекордную сумму», – сказал Цорн.