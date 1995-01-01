Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Калошин: «Со второй части сезона все матчи тура РПЛ будут проходить с использованием VAR»

    Руководитель проекта видеопомощника арбитра (VAR) в России Леонид Калошин рассказал, когда система будет внедрена в РПЛ на полноценной основе.

    «Сейчас идет подготовка, чтобы начать конструировать центр VAR. Рассчитываем, что это будет со второй части текущего сезона. Тогда все матчи тура пройдут с использованием VAR. До этого у нас планируется до зимней паузы от одного до трех матчей (с VAR в туре), определение матчей – прерогатива Российского футбольного союза.

    Планируется, что определение матчей будет проходить во вторник. Тогда же будут определяться судейские бригады. В третьем туре хотим провести один матч с использованием VAR, но возможно будет и больше. Попробуем договориться с УЕФА и компанией Hawk Eye, чтобы дополнительный фургон с Лиги чемпионов мы могли использовать на матчах РПЛ», – сказал Калошин.

    Впервые VAR в онлайн-режиме был использован в воскресной игре второго тура РПЛ «Динамо»«Рубин» (0:1). Главный арбитр матча Виталий Мешков ни разу не прибегнул к его помощи.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:55
    Комментарии3
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79067
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72627
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru