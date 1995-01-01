Калошин: «Со второй части сезона все матчи тура РПЛ будут проходить с использованием VAR»

Руководитель проекта видеопомощника арбитра (VAR) в России Леонид Калошин рассказал, когда система будет внедрена в РПЛ на полноценной основе.

«Сейчас идет подготовка, чтобы начать конструировать центр VAR. Рассчитываем, что это будет со второй части текущего сезона. Тогда все матчи тура пройдут с использованием VAR. До этого у нас планируется до зимней паузы от одного до трех матчей (с VAR в туре), определение матчей – прерогатива Российского футбольного союза.

Планируется, что определение матчей будет проходить во вторник. Тогда же будут определяться судейские бригады. В третьем туре хотим провести один матч с использованием VAR, но возможно будет и больше. Попробуем договориться с УЕФА и компанией Hawk Eye, чтобы дополнительный фургон с Лиги чемпионов мы могли использовать на матчах РПЛ», – сказал Калошин.

Впервые VAR в онлайн-режиме был использован в воскресной игре второго тура РПЛ «Динамо» – «Рубин» (0:1). Главный арбитр матча Виталий Мешков ни разу не прибегнул к его помощи.