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    Президент «Арсенала» Аджоев: «У нас появилась возможность покупать игроков и подписывать длительные контракты»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал об увеличении бюджета клуба. Благодаря этому туляки смогут свободнее чувствовать себя на трансферном рынке, считает функционер.

    «У нас появилась возможность покупать футболистов и подписывать с ними долгосрочные контракты. Сами понимаете, каждый год брать игроков в аренду невозможно, нужно думать о завтрашнем дне и не ломать голову над тем, кем их заменить, когда арендованные возвращаются в свои клубы.

    Увеличение бюджета позволит обеспечить стабильность в клубе на ближайшие полтора года и улучшить инфраструктуру», – цитирует Аджоева «Тульский футбол».

    • В текущем сезоне «Арсенал» выступит в квалификации Лиги Европы.
    • «Арсенал» по суммарной стоимости игроков занимает десятое место в РПЛ (29,7 миллиона евро).
    • Средняя стоимость футболистов туляков – 1,15 миллиона евро.

    Источник: «Тульский футбол»

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