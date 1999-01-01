Президент «Арсенала» Аджоев: «У нас появилась возможность покупать игроков и подписывать длительные контракты»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал об увеличении бюджета клуба. Благодаря этому туляки смогут свободнее чувствовать себя на трансферном рынке, считает функционер.

«У нас появилась возможность покупать футболистов и подписывать с ними долгосрочные контракты. Сами понимаете, каждый год брать игроков в аренду невозможно, нужно думать о завтрашнем дне и не ломать голову над тем, кем их заменить, когда арендованные возвращаются в свои клубы.

Увеличение бюджета позволит обеспечить стабильность в клубе на ближайшие полтора года и улучшить инфраструктуру», – цитирует Аджоева «Тульский футбол».