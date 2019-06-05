РПЛ признала медицинскую службу «Спартака» лучшей в лиге

Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в Премьер-лиге по итогам совместного конкурса РПЛ и медицинского комитета РФС.

«Уровень организации медицинских служб и качество медицинской помощи, оказываемой футболистам, оценивала авторитетная независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова – заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова.

Оценивались квалификация врачей, научная и антидопинговая деятельность, соответствие требованиям медицинского регламента РФС, ведение медицинской документации, использование современных методов лечения и реабилитации», – говорится в сообщении на официальном сайте москвичей.

Медицинским департаментом «Спартака» руководит Михаил Вартапетов . В конце апреля СМИ сообщили, что он может покинуть эту должность.

. В конце апреля СМИ сообщили, что он может покинуть эту должность. Сегодня появилась информация, что медштаб московского клуба пополнил врач ЦСКА Михаил Бутовский.

Врач ЦСКА Бутовский перешел на работу в «Спартак»

«Спартак» может сменить главу медицинского штаба Вартапетова