Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    РПЛ признала медицинскую службу «Спартака» лучшей в лиге

    Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в Премьер-лиге по итогам совместного конкурса РПЛ и медицинского комитета РФС.

    «Уровень организации медицинских служб и качество медицинской помощи, оказываемой футболистам, оценивала авторитетная независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова – заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова.

    Оценивались квалификация врачей, научная и антидопинговая деятельность, соответствие требованиям медицинского регламента РФС, ведение медицинской документации, использование современных методов лечения и реабилитации», – говорится в сообщении на официальном сайте москвичей.

    • Медицинским департаментом «Спартака» руководит Михаил Вартапетов. В конце апреля СМИ сообщили, что он может покинуть эту должность.
    • Сегодня появилась информация, что медштаб московского клуба пополнил врач ЦСКА Михаил Бутовский.

    Врач ЦСКА Бутовский перешел на работу в «Спартак»

    «Спартак» может сменить главу медицинского штаба Вартапетова

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:41
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +79

      olmok 11 минут назад

      а нас существует чемпионат по медицинским службам команд?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      латунный сепаратист 13 минут назад

      выбирали или из спартака или из спартака2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8706

      vladimir-7 38 минут назад

      Какие еще команды РПЛ участвовали в конкурсе, кроме медицинского
      штаба спартака? Если медицинская служба спартака лучшая, то зачем менять Вартапетова? Цорн в действии по раздаче денег.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +292

      Alekxei Z. 44 минуты назад

      Это прикол ?
      У нас лазарет не пустеет и на подмогу взяли лепилу у коней.
      Анекдот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4037

      subbotaspartak 48 минут назад

      Желтухой кто болел? Нет.
      Дифтерия была? Нет.
      От клизьм никто не оказывался? Нет.
      Вот и ответ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4058

      Старикан 1 час назад

      ...и тут же взяли врача из конюшни...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8706

      vladimir-7 > Старикан 48 минут назад

      В свинарник взяли врача из ЦСКА

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4058

      Старикан > vladimir-7 43 минуты назад

      Значит условия в свинарнике лучше, чем в конюшне...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4058

      Старикан 1 час назад

      Смешно это слышать когда половина команды не играет из-за травм...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      Вальдемар IV 1 час назад

      лучший из худших, в других еще слабее медики, вон ари полгода с плечом в отпуске был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19490

      gol_kak_sokol 1 час назад

      РПЛ молодцы, не останавливайтесь, давайте конкурсы на лучшие столовые, сортиры, раздевалки и прирученных путан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      KPCCSPB 1 час назад

      Ананидзе сейчас в а х у е сидит)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77126
    #4
    zigbert
    71402
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru