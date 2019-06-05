РПЛ признала медицинскую службу «Спартака» лучшей в лиге

а нас существует чемпионат по медицинским службам команд?
Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в Премьер-лиге по итогам совместного конкурса РПЛ и медицинского комитета РФС.
«Уровень организации медицинских служб и качество медицинской помощи, оказываемой футболистам, оценивала авторитетная независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова – заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова.
Оценивались квалификация врачей, научная и антидопинговая деятельность, соответствие требованиям медицинского регламента РФС, ведение медицинской документации, использование современных методов лечения и реабилитации», – говорится в сообщении на официальном сайте москвичей.
- Медицинским департаментом «Спартака» руководит Михаил Вартапетов. В конце апреля СМИ сообщили, что он может покинуть эту должность.
- Сегодня появилась информация, что медштаб московского клуба пополнил врач ЦСКА Михаил Бутовский.
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