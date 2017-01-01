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    Врач ЦСКА Бутовский перешел на работу в «Спартак»

    По информации журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова, медицинский департамент «Спартака» пополнился врачом ЦСКА Михаилом Бутовским.

    «Было принято совместное решение, а вы понимаете, сколько человек участвовало в обсуждении, учитывая близость РПЛ, сборной России и Цорна (Томаса, генерального директора «Спартака»), сменить именно врачей главной команды.

    Работать теперь будет перешедший из ЦСКА Бутовский. Я Михаила знаю и уверен, что это будет топ», – написал Егоров в телеграме.

    В конце апреля СМИ сообщили, что «Спартак» может сменить главу медицинского штаба Михаила Вартапетова.

    Источник: Телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +79

      olmok 2 минуты назад

      мед служба спартака лучшая в рпл- видимо по этому меняют гл врача

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4037

      subbotaspartak 40 минут назад

      Ветеринар перешёл из конюшни в свинарник.
      Нормально.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +441

      Niko 47 минут назад

      Не заменимых не бывает.

      0
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      Рейтинг: +344

      Аденн 2 часа назад

      видимо у гинерка реально ситуация печальная.

      0
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      Рейтинг: +4912

      prezent2017 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И этот сдриснул из гнилой посудины.

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