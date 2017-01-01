Врач ЦСКА Бутовский перешел на работу в «Спартак»

мед служба спартака лучшая в рпл- видимо по этому меняют гл врача
По информации журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова, медицинский департамент «Спартака» пополнился врачом ЦСКА Михаилом Бутовским.
«Было принято совместное решение, а вы понимаете, сколько человек участвовало в обсуждении, учитывая близость РПЛ, сборной России и Цорна (Томаса, генерального директора «Спартака»), сменить именно врачей главной команды.
Работать теперь будет перешедший из ЦСКА Бутовский. Я Михаила знаю и уверен, что это будет топ», – написал Егоров в телеграме.
В конце апреля СМИ сообщили, что «Спартак» может сменить главу медицинского штаба Михаила Вартапетова.