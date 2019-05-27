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    «Сочи»: «Перед командой стоит задача сохранения прописки в РПЛ»

    Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о трансферных планах на следующий сезон. Клуб дебютирует в Премьер-лиге.

    «Перед командой на сезон-2019/20 стоит задача сохранения прописки в РПЛ.

    У нас есть довольно много позиций, которые мы хотели бы усилить. Работа в этом направлении ведется. По примерному бюджету на трансферы у нас уже понимание есть, но озвучивать мы его пока не будем.

    С Николаем Заболотным и Евгением Песеговым планируем продлить контракты. Обольский, Маргасов и Касаев, которые находятся сейчас в «Сочи» в аренде, могут остаться на постоянной основе, если мы договоримся и нам это будет необходимо.

    Игорь Денисов? Даже обсуждать не хочу», – сказал Рубашко.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5275

      mihail200606 17 минут назад

      Ну постараются вас оставить.. Че уж.. Сочи с таким стадионом и без рпл..

      0
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      Рейтинг: +31

      GSmall 39 минут назад

      Ещё один пустой клуб для отмывания денег

      0
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    • ...
      Рейтинг: +557

      Ковастер 1 час назад

      Скромно. Без высоких заявок. Для начала закрепиться. Осмыслить свои способности.

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