«Сочи»: «Перед командой стоит задача сохранения прописки в РПЛ»

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о трансферных планах на следующий сезон. Клуб дебютирует в Премьер-лиге.

«Перед командой на сезон-2019/20 стоит задача сохранения прописки в РПЛ.

У нас есть довольно много позиций, которые мы хотели бы усилить. Работа в этом направлении ведется. По примерному бюджету на трансферы у нас уже понимание есть, но озвучивать мы его пока не будем.

С Николаем Заболотным и Евгением Песеговым планируем продлить контракты. Обольский, Маргасов и Касаев, которые находятся сейчас в «Сочи» в аренде, могут остаться на постоянной основе, если мы договоримся и нам это будет необходимо.

Игорь Денисов? Даже обсуждать не хочу», – сказал Рубашко.