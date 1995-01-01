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    Президент «Тамбова» – перед дебютом в РПЛ: «Задача простая. Попасть в Лигу Европы»

    Президент «Тамбова» Арсен Габуев рассказал о планах клуба и задачах команды на следующий сезон.

    Команда Александра Григоряна заняла первое место в ФНЛ и в первые в истории вышла в Премьер-лигу.

    «Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики.

    Все, что делается, делается, в первую очередь, для наших болельщиков.

    Задачи перед ФК «Тамбов» стоят простые – попадание в Лигу Европы», – цитирует Габуева пресс-служба администрации Тамбовской области.

    Источник: Администрация Тамбовской области

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    Сегодня, 20:33
    Комментарии15
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      Рейтинг: +6713

      Serjoga 14 минут назад

      Если это не шутка, то руководство "Тамбова", думаю, неадекватное, мягко говоря!

      0
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      Рейтинг: +960

      FRZZ 15 минут назад

      С клоуном Григоряном быстро отправитесь туда, откуда пришли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Boeung777 20 минут назад

      Дешёвый пиар, как и кандидатура тренера Григоряна.

      1
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      Рейтинг: +236

      Boeung777 27 минут назад

      Весёлые заявления

      0
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      Рейтинг: +479

      klim2m 32 минуты назад

      Все верно лига и ни каких гвоздей ))) , А зенит с цской и проводницами и кабанчиками хоть в курсе?

      0
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      Рейтинг: +3990

      Старикан 35 минут назад

      Сколько таких команд за последнее время уже было... и куда они подевались?

      0
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      Рейтинг: +197

      Вальдемар IV 41 минуту назад

      ладно хоть не чемпионство и лч, как спам каждый год ставит

      0
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      Рейтинг: +39

      olmok 45 минут назад

      да задача проще не куда

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      Рейтинг: +5274

      mihail200606 47 минут назад

      Вместо Енисея новые шутники в рпл...

      4
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      Рейтинг: +3807

      Агасфер 50 минут назад

      Молодец! Но из ФНЛ в ЛЕ можно только через победу в Кубке пробиться.

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