Президент «Тамбова» – перед дебютом в РПЛ: «Задача простая. Попасть в Лигу Европы»

Президент «Тамбова» Арсен Габуев рассказал о планах клуба и задачах команды на следующий сезон.

Команда Александра Григоряна заняла первое место в ФНЛ и в первые в истории вышла в Премьер-лигу.

«Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики.

Все, что делается, делается, в первую очередь, для наших болельщиков.

Задачи перед ФК «Тамбов» стоят простые – попадание в Лигу Европы», – цитирует Габуева пресс-служба администрации Тамбовской области.