Яя Туре может войти в тренерский штаб «Тамбова»

Это анекдот?
Яя Туре может начать тренерскую карьеру в «Тамбове». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
«Сразу к делу: Яя Туре может стать помощником Григоряна в «Тамбове». Еще раз: Яя Туре (!) может стать помощником Григоряна (!!) в «Тамбове» (!!!)
Кто-то еще называет русский футбол скучным?» – говорится в сообщении Карпова.
- В разговоре со Sports.ru Дмитрий Селюк, агент Туре, не подтвердил информацию Карпова: «Действительно, у меня с «Тамбовом» партнерские отношения, есть клиенты. Не парочку, а больше. Но насчет Яя мы пока не говорили».
- Ранее агент сказал, что у Туре есть варианты в российском и украинском чемпионате.
- «Тамбов» в следующем сезоне будет играть в РПЛ.
Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Иван Карпов был руководителем отдела эксклюзивных новостей «Чемпионата». Сейчас журналист не сотрудничает с этим изданием