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    Яя Туре может войти в тренерский штаб «Тамбова»

    Яя Туре может начать тренерскую карьеру в «Тамбове». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

    «Сразу к делу: Яя Туре может стать помощником Григоряна в «Тамбове». Еще раз: Яя Туре (!) может стать помощником Григоряна (!!) в «Тамбове» (!!!)

    Кто-то еще называет русский футбол скучным?» – говорится в сообщении Карпова.

    • В разговоре со Sports.ru Дмитрий Селюк, агент Туре, не подтвердил информацию Карпова: «Действительно, у меня с «Тамбовом» партнерские отношения, есть клиенты. Не парочку, а больше. Но насчет Яя мы пока не говорили».
    • Ранее агент сказал, что у Туре есть варианты в российском и украинском чемпионате.
    • «Тамбов» в следующем сезоне будет играть в РПЛ.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

    Иван Карпов был руководителем отдела эксклюзивных новостей «Чемпионата». Сейчас журналист не сотрудничает с этим изданием

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