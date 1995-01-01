Яя Туре может войти в тренерский штаб «Тамбова»

Яя Туре может начать тренерскую карьеру в «Тамбове». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

«Сразу к делу: Яя Туре может стать помощником Григоряна в «Тамбове». Еще раз: Яя Туре (!) может стать помощником Григоряна (!!) в «Тамбове» (!!!)

Кто-то еще называет русский футбол скучным?» – говорится в сообщении Карпова.