«Тамбов»: «Наверное, у нас будет самый маленький бюджет в РПЛ за последние годы. 600-700 миллионов – максимум»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о бюджете команды на следующий сезон. По итогам ФНЛ-2018/19 клуб вышел в Премьер-лигу.

– Генеральный директор вашего клуба Георгий Ярцев сказал, что у «Тамбова» один из самых скромных бюджетов в ФНЛ. Выходит, не все решают деньги?

– Так и есть. Не все. Это однозначно. Мы постараемся доказать это и в Премьер-лиге. Наверное, у нас будет один из самых маленьких бюджетов в премьер-лиге вообще за последние годы.

– Зимой вы говорили, что рассчитываете в РПЛ на бюджет в 600-700 миллионов. Цифры не поменялись?

– Ох. 600-700 миллионов – это максимум. Хорошо бы, чтобы так было.

– Сможете найти такие деньги?

– Попробуем, попробуем.

– Сейчас у «Тамбова» есть крупный спонсор?

– Пока нет. Есть наметки, предложения. Обсуждаем. Думаю, спонсор появится и все будет нормально. У нас все в процессе.

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