Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    «Тамбов»: «Наверное, у нас будет самый маленький бюджет в РПЛ за последние годы. 600-700 миллионов – максимум»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о бюджете команды на следующий сезон. По итогам ФНЛ-2018/19 клуб вышел в Премьер-лигу.

    – Генеральный директор вашего клуба Георгий Ярцев сказал, что у «Тамбова» один из самых скромных бюджетов в ФНЛ. Выходит, не все решают деньги?

    – Так и есть. Не все. Это однозначно. Мы постараемся доказать это и в Премьер-лиге. Наверное, у нас будет один из самых маленьких бюджетов в премьер-лиге вообще за последние годы.

    – Зимой вы говорили, что рассчитываете в РПЛ на бюджет в 600-700 миллионов. Цифры не поменялись?

    – Ох. 600-700 миллионов – это максимум. Хорошо бы, чтобы так было.

    – Сможете найти такие деньги?

    – Попробуем, попробуем.

    – Сейчас у «Тамбова» есть крупный спонсор?

    – Пока нет. Есть наметки, предложения. Обсуждаем. Думаю, спонсор появится и все будет нормально. У нас все в процессе.

    Лидер ФНЛ неожиданно меняет тренера. Теперь в «Тамбове» будет Григорян

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:21
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1246

      VGreen 11 секунд назад

      еще один ущербный клуб в РФПЛ..."пока ни денег, ни спонсора, но будем надеяться..." в общем, всё понятно.
      место таким клубам - в AYK? на радость местной публике. зачем эта боль и страдания в РФПЛ...опять будут клянчить деньги у региона, играть вне своего города и просить в итоге спасти у Путина...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5117

      mihail200606 20 минут назад

      Угадайте где вы будете проводить сезон 20/21))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +724

      Фанат Рубина 27 минут назад

      молодцы!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70403
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru