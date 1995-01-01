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    Лидер ФНЛ неожиданно меняет тренера. Теперь в «Тамбове» будет Григорян


    4.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 18:25
    Отрыв, отличные шансы на выход и странная перестановка.

    В ФНЛ продолжается борьба за выход в Премьер-лигу, лидирует в таблице «Тамбов» – у него четыре очка отрыва от «Сочи», пять – от «Томи» и десять от «Нижнего Новгорода». За шесть туров до конца ясно, что тамбовский клуб сыграет как минимум в стыковых матчах, он же пока является и явным фаворитом в борьбе за прямую путевку.

    Тем удивительнее выглядит информация об отставке главного тренера Мурата Искакова. «Матч ТВ» сообщил, что вместо Искакова «Тамбов» возглавит Александр Григорян. Мурат Искаков в ноябре дал подробное интервью «Бомбардиру», где рассказал о своих принципах работы.

    Можно было предположить, что причина отставки в следующем: в трех апрельских матчах «Тамбов» набрал всего два очка. Команда не смогла обыграть «Томь» (1:1) и «Авангард» (0:0), а между этими играми была разгромлена сочинцами – 0:3.

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в интервью «Чемпионату» подтвердил перестановки: «Александр Григорян — наш новый главный тренер, обо всем договорились. Приняли такое решение, потому что в команде небольшой спад, нужно было оживить коллектив. Марат Искаков — очень хороший человек и тренер, очень много для нас сделал. Мы идем на первом месте сейчас — это его заслуга.

    Огромное спасибо ему и штабу. Но нужно было перезарядить команду из-за последних матчей. Он очень хороший специалист, но иногда нужно принять решение вовремя. Что касается Григоряна, то он полтора года готовился к Премьер-Лиге, здорово анализировал все команды РПЛ, когда был экспертом на телевидении. Контракт пока подписан на год, до конца следующего сезона».

    Григорян более 25 лет работает тренером, но в РПЛ отметился в 2017 году, возглавляя «Анжи». Потом был не слишком удачный период в «Луче-Энергии», а в августе прошлого года Григорян возглавил женский ЦСКА. В последнее время работал экспертом на «Матч-ТВ».

    За последние пару лет Григорян прославился различными громкими высказываниями – о Шалимове, Ари, Моуринью, Базелюке, игре против ЦСКА, а также поругался с журналистом и отвесил неприличные жесты фанатам «СКА-Хабаровска» и «Торпедо». А еще в него бросили живого петуха.

    Что нужно знать о «Тамбове»

    • Клуб был основан в 2013 году, в ФНЛ выступает с 2016-го.
    • Ранее клуб возглавляли известные в прошлом футболисты Сергей Передня, Валерий Есипов и Андрей Талалаев.
    • Гендиректором «Тамбова» является Георгий Ярцев.
    • В прошлом сезоне «Тамбов» занял четвертое место и играл в стыковых матчах с «Амкаром», однако дважды проиграл (0:2 и 0:1).

    «Тамбов» проводит реконструкцию своего стадиона «Спартак», который по завершении работ будет вмещать 15 тысяч зрителей. Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин не исключает, что при выходе клуба в Премьер-лигу первые матчи придется провести в Волгограде или Саранске.

    Лучший бомбардир клуба – ивуариец Сенен Себаи с восемью голами. За «Тамбов» также выступают известные по РПЛ Хызыр Аппаев, Владимир Обухов, Валерий Чуперка, Младен Кашчелан, Вагиз Галиулин и Хетаг Хосонов.

    Календарь у «Тамбова» благоприятный: четыре матча с середняками («Шинник», «Ротор», «Спартак-2», «Химки»), один – со сражающимся за выживание «Факелом», еще один – с главным аутсайдером – «Зенитом-2».

    Где-то в России можно тратить госбюджет и делать нестыдно. Большой репортаж о «Тамбове»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Анжи», ФК «Тамбов», Zimbio
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
    Комментарии6
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      Рейтинг: +686

      JTherry 6 минут назад

      ...еще один – с главным аутсайдером – «Зенитом-2»....
      забавная новость из ФНЛ, "Буланов", выходит, совсем сдулся, как тренер... Григоряна можно только поздравить с назначением, ему теперь главное, очередного петуха не получить, а в Тамбове футбол любят

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      Рейтинг: +68

      Makar_78 42 минуты назад

      Шутка про то, что решили не выходить в РПЛ, как ни крути, очень уместна.

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      Рейтинг: +3218

      Агасфер 1 час назад

      Какие-то подковёрные игры.Нет денег,наверное,на РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +5357

      Skull_Boy 1 час назад

      Смешно и не только, что дана команда не выходить в РПЛ, а Григорян с этой задачей легко справится и не удивлюсь, что тренер, как и Талалаич в свою время, по этой причине команду сменит и в прошлом сезоне вроде бы так Балтику тормознули, хотя она должна была спокойно выходить, а убила тут одна угарная строчка - за «Тамбов» также выступают известные по РПЛ - кто это такие, в каком месте они известные то

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      Рейтинг: +2516

      Freyk 1 час назад

      Этот человек, по сути, вытянул команду в РПЛ. Команду, которую там никто не ждал, команду, которая сама, наверное, не ждала там оказаться. Этот поступок очень многое говорит о людях, принимавших это решение.

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      Рейтинг: +390

      АИН-27 1 час назад

      Не люблю когда врут! Три неудачных матча, но с сильными соперниками.
      "потому что в команде небольшой спад" - и сразу увольнять тренера? Что за бред такой? Установку дали сливать сезон или не потянете бюджет РПЛ?

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