Лидер ФНЛ неожиданно меняет тренера. Теперь в «Тамбове» будет Григорян

Отрыв, отличные шансы на выход и странная перестановка.

В ФНЛ продолжается борьба за выход в Премьер-лигу, лидирует в таблице «Тамбов» – у него четыре очка отрыва от «Сочи», пять – от «Томи» и десять от «Нижнего Новгорода». За шесть туров до конца ясно, что тамбовский клуб сыграет как минимум в стыковых матчах, он же пока является и явным фаворитом в борьбе за прямую путевку.

Тем удивительнее выглядит информация об отставке главного тренера Мурата Искакова. «Матч ТВ» сообщил, что вместо Искакова «Тамбов» возглавит Александр Григорян. Мурат Искаков в ноябре дал подробное интервью «Бомбардиру», где рассказал о своих принципах работы.

Можно было предположить, что причина отставки в следующем: в трех апрельских матчах «Тамбов» набрал всего два очка. Команда не смогла обыграть «Томь» (1:1) и «Авангард» (0:0), а между этими играми была разгромлена сочинцами – 0:3.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в интервью «Чемпионату» подтвердил перестановки: «Александр Григорян — наш новый главный тренер, обо всем договорились. Приняли такое решение, потому что в команде небольшой спад, нужно было оживить коллектив. Марат Искаков — очень хороший человек и тренер, очень много для нас сделал. Мы идем на первом месте сейчас — это его заслуга.

Огромное спасибо ему и штабу. Но нужно было перезарядить команду из-за последних матчей. Он очень хороший специалист, но иногда нужно принять решение вовремя. Что касается Григоряна, то он полтора года готовился к Премьер-Лиге, здорово анализировал все команды РПЛ, когда был экспертом на телевидении. Контракт пока подписан на год, до конца следующего сезона».

Григорян более 25 лет работает тренером, но в РПЛ отметился в 2017 году, возглавляя «Анжи». Потом был не слишком удачный период в «Луче-Энергии», а в августе прошлого года Григорян возглавил женский ЦСКА. В последнее время работал экспертом на «Матч-ТВ».

За последние пару лет Григорян прославился различными громкими высказываниями – о Шалимове, Ари, Моуринью, Базелюке, игре против ЦСКА, а также поругался с журналистом и отвесил неприличные жесты фанатам «СКА-Хабаровска» и «Торпедо». А еще в него бросили живого петуха.

Что нужно знать о «Тамбове»

Клуб был основан в 2013 году, в ФНЛ выступает с 2016-го.

Ранее клуб возглавляли известные в прошлом футболисты Сергей Передня, Валерий Есипов и Андрей Талалаев.

Гендиректором «Тамбова» является Георгий Ярцев.

В прошлом сезоне «Тамбов» занял четвертое место и играл в стыковых матчах с «Амкаром», однако дважды проиграл (0:2 и 0:1).

«Тамбов» проводит реконструкцию своего стадиона «Спартак», который по завершении работ будет вмещать 15 тысяч зрителей. Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин не исключает, что при выходе клуба в Премьер-лигу первые матчи придется провести в Волгограде или Саранске.

Лучший бомбардир клуба – ивуариец Сенен Себаи с восемью голами. За «Тамбов» также выступают известные по РПЛ Хызыр Аппаев, Владимир Обухов, Валерий Чуперка, Младен Кашчелан, Вагиз Галиулин и Хетаг Хосонов.

Календарь у «Тамбова» благоприятный: четыре матча с середняками («Шинник», «Ротор», «Спартак-2», «Химки»), один – со сражающимся за выживание «Факелом», еще один – с главным аутсайдером – «Зенитом-2».

Где-то в России можно тратить госбюджет и делать нестыдно. Большой репортаж о «Тамбове»