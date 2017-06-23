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Григорян: «Работа Моуринью с мячом – убогое зрелище»

23 июня 2017, 11:31
14

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о том, почему он стал тренировать, а не продолжил играть в футбол. По его словам, хуже всего быть посредственностью.

– В женский футбол я тренером перешел в 29 лет, как раз перестал употреблять спиртное. Люди делятся на два варианта: кто умеет пить и кто не умеет. Отношусь ко второй породе, поэтому решил, что если хочу чего-то в жизни добиться, должен исключить спиртное. Возникали случаи, когда становился агрессивным, выпивка отключала какие-то моменты самоконтроля. Много глупостей успел наделать за тот маленький промежуток времени, что выпивал.

– Что у вас с рукой? Она в лангетке.

– Была неконтролируемая мной ситуация после матча с «Томью». Эмоции выплеснул не на команду, а в стену. Она оказалось прочнее моей руки. Думаю, вопрос по ударам в стену закрыт. Надеюсь, хватит выдержки и мозгов не делать больше этого.

– Вы уже практиковали боксерские тренировки в «Анжи»?

– Еще нет. Жалею, что не стал применять их с первого дня работы в премьер-лиге, на первом же сборе вернусь к истокам. Это для развития реакции. Каждому футболисту дается вводная: нужно быть аккуратней. Футболистов, которые владеют жестким ударом, я в спарринги не ставлю: можно не совладать с эмоциями, перебрать с силой. Но многие игроки дерутся, как первые встречные девушки, которых вы попросите надеть перчатки. Так что вероятность травмы близка к нулю.

– Как относитесь к тренерам, которые не играли в профессиональный футбол?

– Видел кадры, как Моуриньо с мячом работал. Это, конечно, убогое зрелище. Видел, правда, и более деревянных футболистов, но тренер должен понимать, что такое техника, нюансы какие-то. Я много работал над собой, а ранний выбор в пользу тренерства сделал потому, что посчитал: футболист я посредственный. Это самое страшное – быть посредственным.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Анжи Моуринью Жозе Григорян Александр
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zatonn
1498207299
А кто такой Григорян? Что он выиграл как тренер или как игрок, чтобы критиковать Моуриньо?
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александр 59
1498210269
Чемпионат не начался, а Григорян уже! Будет не скучно
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lekseij2007
1498210409
Убогое Хавно ты
Ответить
mihail200606
1498210735
А он думает, что он не посредственность? Его работа с анжи и особенно его интервью тоже убогое зрелище..
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MaS1KrE
1498211199
Вай дааа, не позорь фамилию..
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алекс88
1498211940
Вы только опомнились и решили напечатать...этому интервью уже больше недели...а вы только сейчас его штампуете...матч показывал передачу про него...и здесь только кусок...но ничего по кусочку каждую неделю и так до конца года якобы свежие новости будут...не забудьте про то как про шалимова он говорил
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Тазит
1498214909
Не ту стезю ты выбрал, Саня... Тебе к соплеменнику своему, в "Смехопанораму" нужно... Думаю, после Анжи как раз туда и попадешь...
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dok66
1498235754
Ну просто "Омский ГазМяс" . Сначала подумал , что это Миша Галустян
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Кривоножка
1498240095
Все правильно говорит, если бы в России все футболисты думали как он,то играть было бы некому;)
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