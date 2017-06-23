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    Григорян: «Работа Моуринью с мячом – убогое зрелище»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о том, почему он стал тренировать, а не продолжил играть в футбол. По его словам, хуже всего быть посредственностью.

    – В женский футбол я тренером перешел в 29 лет, как раз перестал употреблять спиртное. Люди делятся на два варианта: кто умеет пить и кто не умеет. Отношусь ко второй породе, поэтому решил, что если хочу чего-то в жизни добиться, должен исключить спиртное. Возникали случаи, когда становился агрессивным, выпивка отключала какие-то моменты самоконтроля. Много глупостей успел наделать за тот маленький промежуток времени, что выпивал.

    – Что у вас с рукой? Она в лангетке.

    – Была неконтролируемая мной ситуация после матча с «Томью». Эмоции выплеснул не на команду, а в стену. Она оказалось прочнее моей руки. Думаю, вопрос по ударам в стену закрыт. Надеюсь, хватит выдержки и мозгов не делать больше этого.

    – Вы уже практиковали боксерские тренировки в «Анжи»?

    – Еще нет. Жалею, что не стал применять их с первого дня работы в премьер-лиге, на первом же сборе вернусь к истокам. Это для развития реакции. Каждому футболисту дается вводная: нужно быть аккуратней. Футболистов, которые владеют жестким ударом, я в спарринги не ставлю: можно не совладать с эмоциями, перебрать с силой. Но многие игроки дерутся, как первые встречные девушки, которых вы попросите надеть перчатки. Так что вероятность травмы близка к нулю.

    – Как относитесь к тренерам, которые не играли в профессиональный футбол?

    – Видел кадры, как Моуриньо с мячом работал. Это, конечно, убогое зрелище. Видел, правда, и более деревянных футболистов, но тренер должен понимать, что такое техника, нюансы какие-то. Я много работал над собой, а ранний выбор в пользу тренерства сделал потому, что посчитал: футболист я посредственный. Это самое страшное – быть посредственным.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.06.2017 11:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 23 июня 2017, 20:48

      Все правильно говорит, если бы в России все футболисты думали как он,то играть было бы некому;)

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июня 2017, 19:35

      Ну просто "Омский ГазМяс" . Сначала подумал , что это Миша Галустян

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 23 июня 2017, 13:48

      Не ту стезю ты выбрал, Саня... Тебе к соплеменнику своему, в "Смехопанораму" нужно... Думаю, после Анжи как раз туда и попадешь...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 июня 2017, 12:59

      Вы только опомнились и решили напечатать...этому интервью уже больше недели...а вы только сейчас его штампуете...матч показывал передачу про него...и здесь только кусок...но ничего по кусочку каждую неделю и так до конца года якобы свежие новости будут...не забудьте про то как про шалимова он говорил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      MaS1KrE 23 июня 2017, 12:46

      Вай дааа, не позорь фамилию..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 июня 2017, 12:38

      А он думает, что он не посредственность? Его работа с анжи и особенно его интервью тоже убогое зрелище..

      5
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 июня 2017, 12:33

      Убогое Хавно ты

      1
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      Рейтинг: +131

      александр 59 23 июня 2017, 12:31

      Чемпионат не начался, а Григорян уже! Будет не скучно

      8
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 июня 2017, 11:41

      А кто такой Григорян? Что он выиграл как тренер или как игрок, чтобы критиковать Моуриньо?

      6
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      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > zatonn 23 июня 2017, 11:47

      Он тренер Анжи )))

      6
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > zatonn 23 июня 2017, 15:04

      Он тренер. А ты кто ? Чего ты достиг в своей жизни ?!

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > zatonn 23 июня 2017, 15:05

      Диванный эксперт.

      1
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