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    Григорян: «В матче против ЦСКА мы обосрались»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 30-го тура РФПЛ, в котором махачкалинский клуб крупно уступил ЦСКА (0:4).

    По итогам сезона «Анжи» набрал 30 очков и занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    – Мне кажется, сегодня мы обосрались.

    – Вы сказали, что с вашим приходом в «Анжи» у команды появился шанс сохранить место в РФПЛ. Как теперь вы оцените эти слова?

    – Мне не хочется сегодня комментировать сказанное и сделанное мной раньше. Я еще не успел похоронить эту игру. Мне сейчас не до спецэффектов.

    – Вы долго шли на это интервью. Что-то успели сказать команде в раздевалке?

    – Команду поблагодарил. У нас были игры, которым можно гордиться. Были и те, что не получались. Мы делали все возможное, чтобы добиться победы. Но эта игра – первая за которую стыдно.

    – Как оцените перспективы команды?

    – Если доверят продолжить работать, то я не допущу борьбу за выживание. Потому что это неинтересно.

    – Не уверенны что продолжите?

    – Главное быть уверенным в своем профессионализме и себе. А подпишут контракт или нет – уверенным быть невозможно…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2017 17:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +144

      зиргай 21 мая 2017, 19:55

      спасибо Тереку, выручил

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 21 мая 2017, 19:18

      Давайте еще материться начнем - совсем "по-нашему" будет. Сборище идиотов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 21 мая 2017, 19:00

      Новое словечко появилось в футбольном лексиконе. Теперь вместо проиграли будут писать обосрались.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 21 мая 2017, 18:28

      со слуцким не плохой тандем получился бы, воняло бы на весь стадион.

      -2
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      Рейтинг: +27

      Oleg1956 21 мая 2017, 18:21

      Мы проиграли на классе и другого и не ждал
      вот только счет огорчает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2389

      serglider 21 мая 2017, 18:05

      Как верно подобрал определение тому, что делали футболисты Анжи на футбольном поле во время игры)))

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 мая 2017, 17:39

      легли по коней понятное дело вам не впервой обсираться

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 17:27

      Благодаря Тереку и Оренбургу - отскочили , и не надо лететь в Хабаровск ! А так - все по-делом . ЦСКА сильнее !

      2
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 21 мая 2017, 17:22

      Ну если не игрой, так хотя бы своими перлами....

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