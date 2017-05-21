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Григорян: «В матче против ЦСКА мы обосрались»

21 мая 2017, 17:19
12

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 30-го тура РФПЛ, в котором махачкалинский клуб крупно уступил ЦСКА (0:4).

По итогам сезона «Анжи» набрал 30 очков и занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– Мне кажется, сегодня мы обосрались.

– Вы сказали, что с вашим приходом в «Анжи» у команды появился шанс сохранить место в РФПЛ. Как теперь вы оцените эти слова?

– Мне не хочется сегодня комментировать сказанное и сделанное мной раньше. Я еще не успел похоронить эту игру. Мне сейчас не до спецэффектов.

– Вы долго шли на это интервью. Что-то успели сказать команде в раздевалке?

– Команду поблагодарил. У нас были игры, которым можно гордиться. Были и те, что не получались. Мы делали все возможное, чтобы добиться победы. Но эта игра – первая за которую стыдно.

– Как оцените перспективы команды?

– Если доверят продолжить работать, то я не допущу борьбу за выживание. Потому что это неинтересно.

– Не уверенны что продолжите?

– Главное быть уверенным в своем профессионализме и себе. А подпишут контракт или нет – уверенным быть невозможно…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Анжи Григорян Александр
Комментарии (12)
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Bozigit
1495376555
Ну если не игрой, так хотя бы своими перлами....
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dok66
1495376828
Благодаря Тереку и Оренбургу - отскочили , и не надо лететь в Хабаровск ! А так - все по-делом . ЦСКА сильнее !
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Garrincha58
1495377576
легли по коней понятное дело вам не впервой обсираться
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serglider
1495379139
Как верно подобрал определение тому, что делали футболисты Анжи на футбольном поле во время игры)))
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Oleg1956
1495380101
Мы проиграли на классе и другого и не ждал вот только счет огорчает.
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трениришко
1495380485
со слуцким не плохой тандем получился бы, воняло бы на весь стадион.
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aam
1495382404
Новое словечко появилось в футбольном лексиконе. Теперь вместо проиграли будут писать обосрались.
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edw7777
1495383514
Давайте еще материться начнем - совсем "по-нашему" будет. Сборище идиотов.
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зиргай
1495385725
спасибо Тереку, выручил
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