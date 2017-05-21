Григорян: «В матче против ЦСКА мы обосрались»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 30-го тура РФПЛ, в котором махачкалинский клуб крупно уступил ЦСКА (0:4).

По итогам сезона «Анжи» набрал 30 очков и занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– Мне кажется, сегодня мы обосрались.

– Вы сказали, что с вашим приходом в «Анжи» у команды появился шанс сохранить место в РФПЛ. Как теперь вы оцените эти слова?

– Мне не хочется сегодня комментировать сказанное и сделанное мной раньше. Я еще не успел похоронить эту игру. Мне сейчас не до спецэффектов.

– Вы долго шли на это интервью. Что-то успели сказать команде в раздевалке?

– Команду поблагодарил. У нас были игры, которым можно гордиться. Были и те, что не получались. Мы делали все возможное, чтобы добиться победы. Но эта игра – первая за которую стыдно.

– Как оцените перспективы команды?

– Если доверят продолжить работать, то я не допущу борьбу за выживание. Потому что это неинтересно.

– Не уверенны что продолжите?

– Главное быть уверенным в своем профессионализме и себе. А подпишут контракт или нет – уверенным быть невозможно…